Santhera creuse sa perte au premier semestre

Zurich (awp) - Santhera a confirmé un premier semestre difficile, suite à l'avertissement sur résultat publié fin septembre. La perte nette s'est creusée à 29,72 millions de francs suisses, contre 20,52 millions un an plus tôt, précise lundi le laboratoire bâlois.

Comme annoncé précédemment, le chiffre d'affaires s'est révélé négatif à hauteur de 5,87 millions de francs suisses, à comparer avec des revenus de 2,85 millions un an auparavant. Ce phénomène est attribué à l'impasse actuelle des négociations tarifaires en France autour du Raxone, dans l'indication contre la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).

Dans l'attente d'une issue à ces pourparlers, Santhera s'engage toujours à fournir ce médicament gracieusement aux patients dans l'Hexagone, avait déjà indiqué auparavant l'entreprise. Les provisions réalisées pour faire face à cette incertitude pèsent sur les chiffres de ventes au premier semestre, précise le communiqué. Au total, 8,1 millions ont été mis de côté, 6,0 millions côté chiffre d'affaires et 2,1 millions au niveau des coûts marketing et commerciaux.

Les charges ont augmenté de plus d'un tiers à 29,99 millions, face à la hausse des coûts de développement, de la vente et marketing ainsi que d'administration. En conséquence, le résultat opérationnel (Ebit) s'est également enfoncé plus profondément dans les chiffres rouges à 25,54 millions, après 19,48 millions un an plus tôt.

Fin juin, l'entreprise disposait de liquidités de 12,7 millions de francs suisses, ce qui lui permet d'assurer son financement jusqu'au premier trimestre 2023. L'entreprise évalue actuellement plusieurs possibilités de financement "non dilutives" pour préparer le lancement du Vamorolone sur le marché, dans l'attente de son homologation en Europe et aux Etats-Unis, où l'entreprise a déposé des demandes d'autorisation.

ol/al