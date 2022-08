Santhera et Reveragen entament une étude de phase II

Zurich (awp) - Santhera et Reveragen Biopharma ont administré au premier patient atteint de dystrophie musculaire de Becker (DMB) du vamorolone dans le cadre d'une étude de phase II financée par l'Autorité sanitaire américaine (FDA). Au cours de cette étude, la sécurité, la tolérance et les effets cliniques sur la fonction motrice doivent être explorés en les comparant avec un placebo, détaille Santhera lundi dans un communiqué.

Sur une durée de 24 semaines, du vamorolone sera administré à 39 hommes âgés entre 18 et 65 ans et souffrant de DMB. Cette maladie se manifeste par une faiblesse musculaire des jambes et apparaît dans l'enfance ou l'adolescence. L'étude clinique sera mené conjointement à Pittsburgh aux Etats-Unis et à Padoue en Italie.

Dotée d'un financement de 1,2 million de dollars de la part de la FDA, dans le cadre d'un programme visant à encourager la recherche pour les maladies rares, l'étude a également reçu un soutien financier des instituts de la santé NIH et NIAMS ainsi que de la fondation contre la maladie de Duchenne.

Parmi les maladies dégénératives des muscles, la DMB est la deuxième plus fréquente. Elle est toutefois généralement moins agressive que la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).

