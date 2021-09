Santhera finalise son augmentation de capital

Zurich (awp) - Le laboratoire bâlois Santhera a finalisé l'augmentation de capital initialement approuvée mi-juin par les actionnaires. L'opération a permis à la société de relever son capital-actions à 46,5 millions de francs suisses, a-t-elle annoncé jeudi. La société de Pratteln va par ailleurs présenter des données sur son médicament vamorolone.

Santhera a distribué le 22 septembre quelque 9,97 millions de titres aux investisseurs dans le cadre de l'augmentation du capital ordinaire. La cotation des nouvelles actions va débuter ce jeudi, selon un communiqué.

Le laboratoire a par ailleurs changé son règlement interne pour tenir compte à titre rétroactif de la distribution d'actions issues du capital conditionnel pour la rémunération des employés et le financement de l'entreprise.

Les titres restants signés dans le cadre d'un placement privé doivent être distribués vendredi ou à une date ultérieure.

Santhera Pharmaceuticals va par ailleurs présenter avec son partenaire américain Reveragen Biopharma des données d'études de phase IIa et IIb sur le médicament vamorolone contre la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Ces données seront dévoilées lors du congrès de la Société musculaire mondiale (WMS) qui se tient jusqu'à vendredi et de la Société américaine des os et de la recherche minérale (ASBMR) qui se déroule début octobre.

al/ck