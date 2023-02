Santhera lève des fonds via un placement privé

Zurich (awp) - Le laboratoire Santhera s'assure des financements additionnels via un placement privé de titres. Cette opération pourra permettre de lever jusqu'à 22,2 millions de francs suisses au fil des étapes, indique mardi l'entreprise sise à Pratteln.

Les fonds apportés le seront par Highbridge Capital Management, un investisseur existant qui réitère ainsi sa "confiance dans la direction". Ces liquidités serviront à couvrir les exigences en capital de l'autorité américaine du médicament (FDA), alors que cette dernière doit se prononcer d'ici fin octobre 2023 sur le vamorolone dans l'indication contre la myopathie de Duchenne, précise le communiqué.

Sur les 22,2 millions fournis par Highbridge Capital Management, 2,2 millions le seront via le rachat de 3 millions de titres à 0,75 franc par titre et jusqu'à 20 millions à travers l'accord financier existant. Deux millions de titres convertibles seront émis en lien avec ces 20 millions et pourront être convertis à un prix d'exercice de 0,50 franc jusqu'en septembre 2026.

Santhera émettra 40 millions de titres pour faire suite à l'augmentation de capital approuvée par les actionnaires le 29 novembre 2022, parmi lesquels 37 millions seront conservés dans la trésorerie jusqu'en octobre et 3 millions octroyés à Highbridge Capital Management. Le nombre de titres enregistrés atteint 125,59 millions, dont 40,54 millions seront conservés dans la trésorerie.

Un nouveau membre a également été nommé pour être élu au conseil d'administration en la personne de Bradley Meyer lors de l'assemblée générale du 27 juin 2023.

