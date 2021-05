Santhera requiert de nouvelles augmentations de capital à ses actionnaires

Zurich (awp) - Le laboratoire rhénan Santhera, en délicatesse chronique avec ses finances, soumettra le 22 juin au vote de ses actionnaires de nouvelles mesures destinées à financer son fonctionnement jusqu'à un éventuel lancement commercial de son premier produit, le vamorolone développé contre la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).

Le conseil d'administration souhaite dans cette optique pouvoir étoffer son capital-actions ordinaire de plus d'un tiers, moyennant l'émission de 11,24 millions d'actions enregistrées d'une valeur nominale de 1 franc chacune. Le capital autorisé doit, lui, être multiplié par plus de trois grâce à l'adjonction de 10,2 millions et sa validité étendue jusqu'au 21 juin 2023.

L'organe de surveillance souhaite par ailleurs relever de près de 650'000 francs suisses le capital conditionnel à des fins de financement, qui s'élève pour l'heure à 8,20 millions. Le capital conditionnel destiné à l'intéressement des collaborateurs doit enfin passer de 2,54 à 5,54 millions, égraine l'invitation à la réunion annuelle diffusée jeudi.

En cas de concrétisation intégrale du plan d'augmentation du capital ordinaire dans les trois mois suivant la décision des actionnaires, les capitaux autorisé et conditionnel seront à nouveau relevés de 5,6 millions chacun.

Le parterre sera par ailleurs appelé à reconduire dans leurs fonctions pour un an le président Elmar Schnee, ainsi que les administrateurs Philipp Gutzwiller, Thomas Meier et Patrick Vink. Ancien président et vice-président du groupe de Pratteln, Martin Gertsch ne briguera pas de nouveau mandat.

jh/ck