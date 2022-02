Zurich (awp) - Le laboratoire rhénan Santhera annonce vendredi avoir intégralement remboursé un emprunt convertible parvenu à échéance la veille. L'opération allège le niveau d'endettement du groupe de Pratteln de 15,2 millions et ses frais de financement de quelque 800'000 francs suisses annuellement, précise un communiqué.

En délicatesse récurrente avec ses finances, Santhera avait en mai dernier déjà partiellement restructuré sa dette au travers d'une offre d'échange et de l'émission d'un nouveau convertible, à échéance 2024 et représentant 30,3 millions. Le 2017/22 avait à cette occasion déjà été ramené de 60 millions à 15,2 millions et doit désormais être retiré de SIX .

Sur les 30,3 millions du 2021/2024, 10,7 millions ont été convertis en actions en janvier. Restent en outre 12,7 millions d'un placement privé - convertible également - lancé en septembre dernier.

Le directeur financier (CFO) Andrew Smith, cité dans le communiqué, se félicite d'avoir restructuré l'endettement convertible de 60 millions de francs suisses avec échéance en février à environ 32 millions avec échéance en août 2024.

