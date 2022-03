Toujours déficitaire en 2021, Santhera va lever de nouveaux capitaux

Zurich (awp) - Santhera a bouclé l'exercice 2021 sur une perte légèrement inférieure à celle essuyée un an plus tôt et compte lever de nouveaux fonds pour financer la poursuite de ses activités. La demande d'homologation pour le Vamorolone aux Etats-Unis devrait être déposée d'îci la fin du mois en cours.

Selon des chiffres non-audités publiés vendredi, le laboratoire bâlois est parvenu à réduire son déficit annuel à 58,8 millions de francs suisses, contre 67,7 millions un an plus tôt. Au bouclement de l'exercice, l'entreprise cotée à la Bourse suisse disposait encore de liquidités à hauteur de 21,2 millions, contre 12,4 millions fin 2020.

Les recettes ont fondu de plus de moitié à 6,6 millions de francs suisses, essentiellement en raison d'un accord avec les autorités sanitaires françaises de fournir gratuitement le Raxone, en attendant l'aboutissement des négociations sur son prix, explique Santhera dans son communiqué.

Afin de "garantir sa flexibilité de financement" la société entend étoffer ses liquidités, qui se montaient au 28 février à 18 millions, moyennant deux augmentations de capital: une première émission de 3,1 millions de titres du capital autorisé et une seconde de 15,5 millions dans le cadre d'une hausse ordinaire, validée par les actionnaires en décembre dernier.

Dans la foulée, Santhera a fait le point sur la progression de l'homologation du Vamorolone contre la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) aux Etats-Unis. Le dépôt d'une nouvelle demande auprès du régulateur américain (FDA) devrait être réalisé d'ici fin mars.

"Parallèlement, nous intensifions les préparatifs pour la commercialisation aux USA, qui sera le premier pays où le produit sera lancé", a relevé le directeur général (CEO) Dario Eklund, cité dans le communiqué, signalant que deux contrats avaient été signés, dont un avait déjà généré des revenus en janvier 2022.

buc/rq