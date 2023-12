Santos Limited est un producteur de pétrole et de gaz. Les secteurs de la société comprennent cinq actifs/zones d'exploitation clés : le bassin de Cooper, le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG), l'Australie du Nord et le Timor-Leste, et l'Australie occidentale. Le bassin de Cooper produit du gaz naturel, des liquides de gaz et du pétrole brut. Son gaz est vendu principalement aux détaillants nationaux, à l'industrie et pour la production de gaz naturel liquéfié, tandis que les liquides de gaz et le pétrole brut sont vendus sur les marchés nationaux et d'exportation. Le projet GLNG dans le Queensland produit du gaz naturel liquéfié (GNL) pour l'exportation vers les marchés mondiaux à partir de l'usine de GNL à Gladstone et est également vendu sur le marché intérieur. PNG LNG produit du GNL pour l'exportation vers les marchés mondiaux, ainsi que du gaz de vente et des liquides de gaz. Le nord de l'Australie et le Timor-Leste sont centrés sur le projet Bayu-Undan/Darwin LNG (DLNG). La société est un producteur de gaz naturel domestique en Australie occidentale et est également un producteur important de liquides de gaz naturel et de pétrole.