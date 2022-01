Le chiffre d'affaires trimestriel de la société australienne Santos bondit en raison de la vigueur des prix des matières premières

Le producteur de gaz australien Santos Ltd a affiché jeudi un bond de 66% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, stimulé par des prix élevés et une demande soutenue en Asie et en Europe, les économies mondiales continuant à se remettre de la pandémie.

Les prix moyens du gaz naturel liquéfié (GNL) et les prix à terme du pétrole brut ont enregistré de fortes hausses au cours de l'année dernière dans un contexte d'offre restreinte et de faibles stocks de ce combustible super réfrigéré en Europe.

Santos, qui est devenue l'une des 20 premières entreprises pétrolières et gazières mondiales après le rachat d'Oil Search https://www.reuters.com/business/energy/australias-santos-hikes-bid-oil-search-690-bln-2021-08-01 pour 6,2 milliards de dollars l'année dernière, a déclaré à l'adresse https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02477194-2A1352029?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4 qu'elle avait gagné en moyenne 13,64 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) pour son GNL au cours du trimestre, soit plus de deux fois plus qu'il y a un an.

Cela a porté son chiffre d'affaires à 1,53 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, y compris la contribution d'Oil Search depuis le 10 décembre, date à laquelle sa fusion avec Santos est devenue effective. Ce chiffre est légèrement inférieur à l'estimation de 1,57 milliard de dollars basée sur les prévisions de Refinitiv pour l'ensemble de l'année et sur les revenus depuis le début de l'année.

L'année dernière, Santos a déclaré un chiffre d'affaires de 922 millions de dollars.

La production au cours du trimestre de décembre a toutefois chuté à 22,9 millions de barils équivalent pétrole (mmboe) par rapport aux 25,4 mmboe de l'année dernière, ce qui a manqué l'estimation de RBC de 23,6 mmboe. La production annuelle a été de 92,1 mmboe, soit 3,5 % de plus qu'il y a un an.

Santos a déclaré qu'il fournirait des prévisions pour 2022 avec ses résultats annuels le 16 février. (Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru ; édition de Devika Syamnath)