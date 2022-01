Le revenu trimestriel de la société australienne Santos fait un bond de 66 %.

Le producteur de gaz australien Santos Ltd a affiché jeudi un bond de 66% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, stimulé par des prix élevés et une demande soutenue en Asie et en Europe, les économies mondiales continuant à se remettre de la pandémie.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, la société a enregistré des recettes de 1,53 milliard de dollars, y compris la contribution d'Oil Search depuis le 10 décembre, date à laquelle sa fusion avec Santos est devenue effective. Il a légèrement manqué l'estimation de 1,57 milliard de dollars basée sur les prévisions de Refinitiv pour l'année entière et les revenus depuis le début de l'année. (Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru ; édition de Devika Syamnath)