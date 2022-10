Les actions australiennes chutent mais sont prêtes pour la meilleure semaine depuis près de 2 ans

Les actions australiennes ont glissé vendredi, tous les secteurs sauf l'énergie évoluant en territoire négatif, lestées par les craintes de récession alors que les responsables de la Réserve fédérale américaine ont montré peu de signes de ralentissement des hausses de taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 a baissé de 0,71% à 6 769,1 à 0013 GMT, mais était en passe d'enregistrer son plus grand gain hebdomadaire en près de deux ans. L'indice de référence avait clôturé à plat jeudi.

Les marchés boursiers du monde entier sont sur le qui-vive depuis que les responsables de la Fed ont brisé les espoirs d'un pivot à partir d'un flux constant de hausses de taux pour lutter contre l'inflation.

Les investisseurs attendent maintenant le rapport sur l'emploi aux États-Unis et les chiffres de la masse salariale non agricole pour savoir si le régime constant de hausses de taux agressives a commencé à porter un coup à l'économie et à l'inflation galopante.

En Australie, les valeurs financières ont chuté de 1,1 %, les "quatre grandes" banques perdant environ 1 % chacune.

Les valeurs technologiques sensibles aux taux d'intérêt ont glissé de 1,1 % après une vente massive sur le Nasdaq.

La société de logiciels Novonix a chuté de 2,4 % et Megaport de 3 %.

Les valeurs énergétiques ont bondi de 1,2 %, les prix du pétrole ayant augmenté dans la nuit après que l'OPEP+ a accepté de resserrer l'offre mondiale avec un accord visant à réduire les objectifs de production de 2 millions de barils par jour (bpj) - la plus grande réduction depuis 2020.

Woodside Energy et Santos ont progressé de 2,2 % et 1,7 %, respectivement.

Parmi les valeurs individuelles, Allkem a progressé de 4,2 % après que la Société financière internationale a accepté de prêter 200 millions de dollars au mineur de lithium pour financer un projet de carbonate de lithium de qualité batterie en Argentine.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,26% à 11 095,8. (Reportage de Riya Sharma à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu)