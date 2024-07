Santos Limited se concentre sur trois unités commerciales régionales, à savoir le bassin de Cooper, le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) et la PNG, qui forment désormais l'unité commerciale Australie orientale et PNG, l'Australie septentrionale et le Timor-Oriental, et l'Australie occidentale, qui forment désormais l'unité commerciale Australie occidentale, Australie septentrionale et Timor-Oriental, et l'Alaska, qui est la troisième unité commerciale régionale. Ces trois unités opérationnelles sont soutenues par deux divisions fonctionnelles : Santos Energy Solutions et Upstream Gas and Liquids. Le bassin de Cooper produit du gaz naturel, des liquides de gaz et du pétrole brut. Le gaz est vendu principalement aux détaillants nationaux, à l'industrie et pour la production de gaz naturel liquéfié, tandis que les liquides de gaz et le pétrole brut sont vendus sur les marchés nationaux et à l'exportation. Son projet GLNG dans le Queensland produit du gaz naturel liquéfié (GNL) pour l'exportation vers les marchés mondiaux à partir de l'usine GNL de Gladstone et est également vendu sur le marché intérieur. Le projet Bayu-Undan/Darwin LNG (DLNG) est au cœur de l'Australie septentrionale et du Timor-Oriental.