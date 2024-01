SANUWAVE Health, Inc. est une société spécialisée dans la technologie des ondes de choc, qui utilise un système d'ondes de choc acoustiques non invasives pour la médecine régénérative et d'autres applications. La société se concentre sur la médecine régénérative en utilisant des ondes de choc acoustiques non invasives pour produire une réponse biologique qui permet au corps de se guérir par la réparation et la régénération des tissus et des structures musculo-squelettiques et vasculaires. Les deux principaux systèmes de la société sont UltraMIST et PACE. Le système UltraMIST fournit de l'énergie ultrasonore à l'intérieur du lit de la plaie, ce qui favorise la cicatrisation de l'intérieur. Les systèmes PACE utilisent des ondes acoustiques générées par la technologie Pulsed Acoustic Cellular Expression (PACE) de la société. La société commercialise trois systèmes PACE, à savoir dermaPACE, orthoPACE et Profile. dermaPACE est utilisé pour traiter les ulcères du pied diabétique et d'autres plaies chroniques. orthoPACE est utilisé pour traiter les affections musculo-squelettiques aiguës. Profile est utilisé pour le traitement thérapeutique des affections musculo-squelettiques.