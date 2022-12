PDG de Komatsu : pas de plan immédiat de retrait de la Russie

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, Komatsu, qui est également en concurrence avec Sany Heavy Industry et Hitachi Construction Machinery Co Ltd, a interrompu ses expéditions vers la Russie ainsi que sa production locale mais propose toujours des services de maintenance pour ses machines déjà présentes dans le pays.

Komatsu possède une usine de fabrication à Yaroslavl, en Russie.

"Pour le moment, comme nous l'avons dit en avril, nous n'envisageons pas de nous retirer. Mais divers développements pourraient avoir lieu au fur et à mesure que nous avançons", a déclaré Hiroyuki Ogawa, directeur général de Komatsu, lors d'une interview en ligne.

"Il se peut qu'il y ait un moment où nous devrons décider de nous retirer (de Russie) ou non. Mais ce n'est pas quelque chose que nous envisageons pour le moment."

La Russie et les autres pays de la Communauté des États indépendants (CEI) ont représenté 7 % des ventes de machines lourdes de Komatsu au cours de l'année qui s'est terminée fin mars 2022.

En octobre, Komatsu a affiché un bond de 75 % de son bénéfice net pour le premier semestre de l'exercice en cours grâce à une forte demande de machines lourdes et à un yen plus faible, et a relevé de 32 % ses prévisions de bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice pour atteindre le chiffre record de 298 milliards de yens (2,21 milliards de dollars).

Ogawa a toutefois prévenu que la demande mondiale allait probablement ralentir au cours du prochain exercice en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation et du ralentissement de la croissance économique.

"Je ne pense pas nécessairement que la demande au cours du prochain exercice sera bonne par rapport à celle de cette année", a déclaré Ogawa.

Il a également déclaré que Komatsu n'a pas l'intention de se retirer de son activité de munitions, qui, selon lui, représente moins de 1 % du chiffre d'affaires total, bien qu'il se soit pratiquement retiré des activités liées aux véhicules blindés.

"En ce qui concerne notre activité de munitions... Nous menons cette opération comme notre façon de contribuer à la défense nationale, et nous continuerons à le faire", a déclaré Ogawa.

(1 $ = 134,9800 yens)