Trois sociétés chinoises envisagent des cotations en Suisse

Zurich (awp) - Trois entreprises chinoises envisagent des cotations en Suisse, afin d'attirer les investisseurs internationaux. Les opérations seront facilitées par un mécanisme de cotation secondaire des valeurs chinoises à la Bourse suisse, à la faveur d'un accord entre les régulateurs des deux pays.

Mercredi, la société Gotion High-Tech, spécialisée dans le développement, la production et la distribution de batteries au lithium, et Lepu Medical, qui fabrique des équipements médicaux et des kits de dépistage du Covid, ont fait part de son intérêt.

Mardi, c'était Sany Heavy Industry, un des plus importants constructeurs chinois de machines de chantier, qui avait annoncé son intention de se faire coter en Suisse afin d'attirer des investisseurs internationaux.

Les actions de Gotion, Lepu et de Sany devraient être listées sur SIX Swiss Exchange sous forme de certificats de dépôt émis en représentation des droits de participation déposés (GDR). Elles conserveront leur cotation principale à Shenzhen pour Gotion et Lepu et à Shanghai pour Sany.

Aucune information n'a été fournie quant aux contours financiers ou au calendrier des opérations. Le groupe Sany, basé à Changsha, capitale de la province du Hunan (intérieur) a cependant laissé entendre que l'émission prévue ne devrait pas avoir d'effet dilutif sur les titres détenus par les actionnaires actuels.

Extension de la cotation transfrontalière

Si la cotation venait à aboutir, Sany, Gotion et Lepu seraient les premières entreprises chinoises négociées en Suisse dans le cadre de l'extension du programme de cotation transfrontalière. Ce dernier s'inscrit dans la volonté de Pékin d'étoffer la présence chinoise sur les places européennes afin de drainer plus de capitaux étrangers pour ses propres marchés.

Mi-février, le régulateur boursier du géant asiatique (CSRC) avait fait part de son intention d'étendre aux Bourses suisse et allemande son programme baptisé "Stock Connect".

L'opérateur de la place zurichoise est déjà dans les starting-blocks. "Tout est prêt de notre côté", a confié mercredi à AWP un porte-parole de SIX. Mais avant d'en arriver à la cotation, les projets de la CSRC doivent encore être approuvés par les instances locales.

La Bourse suisse n'aurait même pas à mettre en place un nouveau segment pour Sany. "La cotation GDR existe depuis 2007, seulement elle n'a jamais été utilisée jusqu'ici", a expliqué le communicant.

L'action Sany a connu une poussée de plus de 4% à la Bourse de Shanghai mercredi, ce qui confère à l'entreprise une valeur de marché de 145 milliards de yuans, soit un peu plus de 21 milliards de francs suisses. Cela place le groupe en termes de capitalisation à peu près au même niveau que le réassureur Swiss Re ou encore le spécialiste des installations sanitaires Geberit.

De leur côté, les titres Gotion High Tech et Lepu Medical ont avancé respectivement de 7,1% et 1,9% à la Bourse de Shenzhen.

ra/rw/buc/rq