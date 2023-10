SANYO SHOKAI LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits textiles. La société opère dans le secteur de la mode basée sur l'habillement. Ce secteur est engagé dans la fabrication, la vente et le traitement de la couture de vêtements, ainsi que dans les services de soutien à la production à l'étranger.

Secteur Habillement et accessoires