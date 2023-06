SAP : Jefferies relève son conseil

Jefferies relève son conseil sur SAP de 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours révisé de 105 à 115 euros, considérant que des catalyseurs négatifs, qu'il avait identifiés sur le titre de l'éditeur de logiciels d'entreprise, ont déjà joué.



'Pendant neuf mois, nous avons fait valoir que la mise à jour des objectifs de l'exercice 2025 serait décevante et que SAP semblait cher par rapport à Microsoft', rappelle le broker dans le résumé de sa note.



Or, Jefferies souligne qu'au cours du mois dernier, la mise à jour des objectifs 2025 est passée et que le titre du groupe allemand a évolué vers une décote plus significative par rapport à son pair américain.



