SAP SE : Goldman Sachs reste à l'achat

Données financières EUR USD CA 2022 30 957 M 32 912 M - Résultat net 2022 2 654 M 2 821 M - Dette nette 2022 5 638 M 5 994 M - PER 2022 48,8x Rendement 2022 1,75% Capitalisation 127 Mrd 135 Mrd - VE / CA 2022 4,27x VE / CA 2023 3,92x Nbr Employés 111 961 Flottant 83,5% Graphique SAP SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SAP SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Dernier Cours de Clôture 108,72 € Objectif de cours Moyen 116,63 € Ecart / Objectif Moyen 7,28% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Christian Klein Chief Executive Officer Luka Mucic Chief Financial Officer Hasso Plattner Chairman-Supervisory Board Juergen Mueller Chief Technology Officer Sabine Bendiek Chief People & Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SAP SE 12.79% 134 636 ORACLE CORPORATION 5.60% 232 417 SERVICENOW, INC. 13.28% 87 668 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 11.40% 36 958 HUBSPOT, INC. 33.46% 19 065 PAYCOM SOFTWARE, INC. -3.66% 17 160