SAP : Stifel relève son objectif de cours

Stifel confirme sa note d'achat sur le titre Stifel, avec un objectif de cours relevé de 135 à 145 euros.



L'analyste rapporte que SAP a enregistré de solides performances dans le cloud au 1er trimestre, avec une croissance de +79% pour S/4HANA CCB, +25% pour Group CCB et des marges brutes sur le cloud en hausse de 290 pb sur un an.



Par ailleurs, Stifel se dit 'encouragé' par les commentaires optimistes de la direction. Cette confiance est aussi portée par la forte visibilité du business model Cloud, et la montée en puissance prévue de grandes transactions 'RISE with SAP'.



S'appuyant -entre autres- sur la restructuration déjà à l'oeuvre et sur les avantages en matière d'économie d'échelle, Stifel estime que la marge brute sous-jacente de l'activité cloud de SAP devrait croître d'environ 400 pb d'ici la fin de l'exercice.



