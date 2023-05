SAP : Stifel renouvelle sa recommandation

Stifel reste à l'Achat sur le titre SAP et conserve son objectif de cours de 145E.



'La performance du 1er trimestre a été forte dans toutes les zones géographiques', relève d'entrée l'analyste.



Stifel reste optimiste quand à l'accélération du chiffre d'affaires 'grâce à la croissance à deux chiffres du carnet de commandes de l'informatique dématérialisée au 1er trimestre 23 et aux commentaires optimistes de la direction concernant la montée en puissance des grands contrats et la vente croisée de solutions clés de l'informatique dématérialisée'.



Le chiffre d'affaires du Cloud devrait augmenter de 24% en 2023 'et continuer à croître à environ 25% en 2025', précise l'analyste.



'Les marges brutes de l'informatique dématérialisée devraient augmenter à partir de l'exercice 23 grâce à l'harmonisation de l'infrastructure de l'informatique dématérialisée et aux avantages d'échelle', souligne encore le broker.



