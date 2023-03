SAP bénéficie de la recommandation d'achat d'Exane BNP

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Une recommandation d'achat sur l'action SAP a fait grimper le titre vendredi à son plus haut niveau depuis janvier 2022. Au plus fort de la séance, il a progressé de 1,5% à 114,38 euros, et plus récemment de 0,8% à 113,50 euros. Sur l'année boursière 2023, la prime atteint près de 18 pour cent.

La banque française Exane BNP a relevé le titre de "neutre" à "surperformance" et a relevé son objectif de cours de 115 à 135 euros. Elle accorde ainsi au titre un potentiel de hausse de près de 20 pour cent. Seules les sociétés d'investissement Bryan Garnier et Bernstein sont un peu plus optimistes, avec des objectifs de cours respectifs de 136 et 143 euros./bek/stk