Basler passe dans le rouge en raison d'une faible activité en Asie

AHRENSBURG (dpa-AFX) - De mauvaises affaires en Amérique et en Asie ont fait plonger le spécialiste de la vision industrielle Basler dans le rouge au premier trimestre. Après impôts, l'entreprise cotée au SDax a enregistré une perte de 2,2 millions d'euros, contre un bénéfice de 6,8 millions d'euros l'année précédente, a-t-elle annoncé mercredi soir après la clôture du marché à Ahrensburg. Cela s'explique par des affaires difficiles, notamment en Asie, qui est d'une importance capitale pour Basler.

Alors que le chiffre d'affaires a augmenté en Europe et surtout sur le marché national, le résultat s'est effondré, notamment en raison de la lenteur du démarrage économique en Chine. Le chiffre d'affaires total a chuté de 10 millions d'euros, soit 15%, pour atteindre 56 millions d'euros. Une partie de la baisse du chiffre d'affaires est due à la migration du logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP) vers SAP S/4 Hana.

Ce changement a entraîné d'importants problèmes de processus qui ont pesé sur les livraisons et se sont traduits par un chiffre d'affaires inférieur d'environ trois millions d'euros aux prévisions. Avant impôts, la perte s'est élevée à 1,6 million d'euros, contre un excédent d'un peu plus de neuf millions d'euros. Le rendement a donc été négatif. Selon les perspectives confirmées, cela devrait changer cette année et l'entreprise devrait à nouveau être rentable.

"Malgré un début d'année très faible, la direction de Basler maintient les prévisions qu'elle a publiées", indique le communiqué. Pour l'année en cours, le chiffre d'affaires devrait se situer entre 235 millions d'euros et 265 millions d'euros, contre 272 millions d'euros l'année précédente. Seuls cinq à huit pour cent de ce chiffre devraient rester à la Bâloise sous forme de résultat avant impôts (EBT). En 2022, ce chiffre était encore supérieur à dix pour cent. "L'évolution actuelle de l'activité se situe dans le bas de la fourchette, mais les marchés asiatiques et américains devraient connaître une reprise au second semestre".

Pour pouvoir atteindre l'objectif de rendement, le président du groupe, Dietmar Ley, a imposé à l'entreprise un programme d'économies. Les investissements doivent être abordés de manière restrictive et les coûts matériels doivent être passés au crible. Les nouvelles embauches ont été stoppées jusqu'à nouvel ordre, tandis qu'une partie du personnel allemand doit s'adapter à des horaires de travail réduits. En outre, la rémunération variable des membres du directoire doit être mise en pause. A moyen terme, Ley voit Basler en bonne position, le chiffre d'affaires devrait ainsi atteindre 400 millions d'euros et la rentabilité avant impôts 12 pour cent.

Malgré un premier trimestre médiocre, l'action a continué à se redresser par rapport au plus bas de plusieurs années atteint fin avril. Le titre, coté en bourse depuis 1999, a récemment gagné 3,4 pour cent à 20,50 euros. Fin avril, le cours était tombé à 19 euros, son niveau le plus bas depuis l'automne 2020. Tous les bénéfices réalisés en 2021 se sont donc envolés. A l'époque, le cours avait fortement augmenté, atteignant un record d'un peu plus de 58 euros en novembre.

Avec une valeur boursière qui n'est plus que de 630 millions d'euros, l'entreprise compte parmi les plus petites valeurs du SDax. En novembre 2021, avec environ 1,8 milliard d'euros, Basler se situait encore dans la moyenne de l'indice des petites valeurs. L'analyste de Jefferies Martin Comtesse a maintenu sa recommandation "conserver" avec un objectif de cours de 26 euros après les chiffres. La dynamique des commandes est encore faible, a-t-il écrit dans une première réaction aux chiffres trimestriels./ngu/zb/men/mis