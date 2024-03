BERLIN (dpa-AFX) - L'entreprise de logiciels SAP n'introduira pas le congé de plusieurs semaines promis cette année aux pères après la naissance d'un enfant. C'est ce qu'a fait savoir un porte-parole du groupe à l'agence de presse allemande en réponse à une question. "Non, nous ne prévoyons plus de le mettre en œuvre", a-t-il déclaré. En tant qu'entreprise employant des collaborateurs dans 80 pays, "il n'est malheureusement pas possible de reproduire une solution globale égalitaire chez SAP", a-t-on expliqué.

En septembre de l'année dernière, le plus grand groupe de logiciels d'Europe avait annoncé vouloir accorder un congé payé de six semaines aux pères ou aux partenaires des mères après la naissance d'un enfant. Le congé devait débuter en 2024, avait-il d'abord été annoncé. Au début de l'année, SAP a fait marche arrière à la surprise générale et a renvoyé au gouvernement fédéral qui n'a pas encore mis en œuvre les plans légaux pour un congé de partenariat. En janvier, un porte-parole a déclaré que le groupe voulait donc "vérifier" ses propres plans. Désormais, ils ne sont plus du tout d'actualité.

Les projets légaux du gouvernement fédéral visant à introduire un congé payé après la naissance d'un enfant pour le parent qui ne bénéficie pas du congé maternité n'avancent que lentement. La ministre fédérale de la Famille Lisa Paus (Verts) a déjà annoncé à plusieurs reprises vouloir introduire ce "temps de démarrage pour la famille" - et ainsi mettre en œuvre un accord de coalition entre le SPD, les Verts et le FDP. On y lit à propos du projet, également connu sous le nom de "congé paternité" : "Nous allons introduire un congé rémunéré de deux semaines pour le ou la partenaire après la naissance d'un enfant". L'objectif est de donner aux pères, qui sont les plus concernés, le temps de s'occuper de la mère et de l'aider à se régénérer. Jusqu'à présent, les pères qui souhaitent prendre un congé payé après la naissance d'un enfant doivent soit prendre un congé, soit prendre un congé parental et se faire verser une allocation parentale.

Au début de l'année, le ministère de la Famille a indiqué que le projet de loi sur le congé paternité était encore en cours de discussion au sein du gouvernement fédéral. Interrogé à ce sujet fin mars, le ministère a réitéré cet état des lieux./yydd/DP/he