NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'études Jefferies a maintenu sa recommandation à "acheter" sur SAP à l'occasion de la conférence utilisateurs Sapphire, avec un objectif de cours de 205 euros. L'aspect le plus important de l'événement a probablement été pour la plupart des investisseurs la pérennité de la croissance à faible risque, a écrit l'analyste Charles Brennan dans son commentaire publié jeudi. Comme la direction vise une croissance accélérée du chiffre d'affaires et une expansion des marges jusqu'en 2027, le groupe de logiciels semble être une valeur refuge relativement sûre dans un monde économique et logiciel incertain./edh/ag

