L'application d'alerte de Corona en 'mode sommeil'.

BERLIN (dpa-AFX) - L'application Corona-Warn, utilisée des millions de fois, est pour l'instant en "mode sommeil". Selon le ministère fédéral de la Santé, elle ne sera plus actualisée ni développée jusqu'à nouvel ordre après la fin des contrats avec les prestataires de services SAP et T-Systems le 31 mai. En raison de la situation plus détendue en matière de pandémie, la fonction d'alerte mutuelle avait déjà été désactivée le 1er mai après un test Corona positif. Il est toutefois possible de conserver l'application sur son téléphone portable, par exemple pour continuer à utiliser les certificats de vaccination électroniques enregistrés.

Selon les créateurs de l'application, plus de neuf millions de personnes ont autorisé plus de 270 millions d'alertes à l'aide de l'application après un test positif. Après des "rencontres à risque", les utilisateurs ont alors reçu un carreau rouge en guise d'avertissement. Depuis son lancement le 16 juin 2020, l'application a été téléchargée plus de 48 millions de fois. Jusqu'à 35 millions d'utilisateurs auraient également utilisé activement l'application. La distance et la durée de la rencontre ont été déterminées à partir de smartphones avec l'application installée.

Selon le ministère, l'application peut être "réveillée" rapidement de son mode veille si la situation redevient critique. Le chef du ministère Karl Lauterbach (SPD) avait appelé les utilisateurs à ne pas supprimer l'application de leurs smartphones. "Il se peut très bien que nous devions à nouveau les utiliser pour Covid. Mais il se peut aussi que nous la développions pour d'autres maladies infectieuses".

Le président de l'Association fédérale des médecins du service public de santé (BVÖGD), Johannes Nießen, s'est prononcé en faveur de cette dernière solution. "L'utilisation d'outils numériques tels que l'application d'alerte Corona est devenue indispensable pour gérer les événements de crise particuliers, dont font partie les épidémies et les pandémies", a-t-il déclaré aux journaux du groupe de médias Funke. L'application devrait "absolument être maintenue et étendue à d'autres événements infectieux"./sam/DP/mis