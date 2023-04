La membre du directoire de SAP voit dans l'IA un accélérateur de la transformation du monde du travail

WALLDORF (dpa-AFX) - Sabine Bendiek, directrice des ressources humaines de SAP, estime que l'intelligence artificielle a un impact énorme sur le travail quotidien de demain. "Les technologies numériques vont changer massivement les emplois à de nombreux niveaux et l'intelligence artificielle est pour moi un véritable accélérateur", a déclaré la directrice du groupe de logiciels à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur.

L'IA peut apporter une énorme contribution à la productivité et être un soutien pour les hommes. L'IA a le potentiel de rendre les choses beaucoup plus simples. Les tâches extrêmement répétitives pourraient par exemple être prises en charge par une IA. "Nos collaborateurs peuvent alors vraiment se concentrer sur l'utilisation de ce qui fait la force de l'homme : la créativité et la capacité d'évaluer les résultats avec une perspective différente et de les mettre en œuvre en conséquence".

Bendiek ne voit pas le risque que l'IA supprime complètement de nombreux emplois. Les emplois changent et de nombreux emplois sont créés. "Nous voyons ainsi un déplacement des compétences et donc naturellement aussi la nécessité de savoir comment doter nos collaborateurs et nos clients de ces compétences à l'avenir". Face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, en particulier dans le numérique, l'IA pourrait également contribuer à mieux répondre à la demande sans cesse croissante de compétences numériques avec le bon mélange d'hommes et de machines.

Il s'agit maintenant avant tout d'automatiser davantage les processus commerciaux des clients de SAP avec l'IA et d'améliorer la qualité des décisions. SAP utilise par exemple l'IA dans le domaine des ressources humaines sous la forme d'un chatbot. Selon Bendiek, celui-ci a accepté l'année dernière environ 42 000 demandes de collaborateurs et les a résolues de manière autonome. Il s'agit de questions classiques d'employés à la recherche d'informations, par exemple sur les avantages sociaux, les congés ou le modèle de travail flexible de SAP.

Pour développer les applications d'IA au sein de l'entreprise, SAP examine par exemple de près ChatGPT, le robot textuel d'IA très populaire de la start-up californienne Open AI. "Nous pensons qu'il y a là un grand potentiel pour nous", a déclaré Bendiek. SAP teste également différents cas d'utilisation avec la start-up d'IA Aleph Alpha de Heidelberg. "Nous évaluerons ensuite à quel point cela est réellement passionnant, y compris pour des partenariats potentiels."/rwi/DP/he