La valeur du jour en Europe - La perspective de l'IPO de Qualtrics soutient SAP

Enfin une bonne nouvelle pour les actionnaires de SAP, dont l’action avait dévissé fin octobre après un profit warning massif. L’action de l'éditeur de logiciels professionnels prend la tête de l’indice Dax 30 à la faveur d'un gain de 2,3% à 107,70 euros car l’heure approche pour l’entrée en Bourse de Qualtrics, le spécialiste de la gestion de l'expérience. Racheté pour 8 milliards de dollars en 2018, à quelques jours de son IPO, la transaction avait alors été jugée trop onéreuse et entraîné un net repli de l’action SAP. Cette analyse s'est avérée infondée.



Selon le prospectus déposé auprès de la SEC, la fourchette de prix indicative a été fixée entre 20 et 24 dollars, valorisant Qualtrics entre 12 et 14,4 milliards de dollars.



Cette opération intervient à un moment particulièrement favorable, non seulement le Nasdaq Composite a enregistré un nouveau plus haut historique hier, mais les investisseurs s'arrachent les introductions en Bourse de valeurs technologiques : Snowflake, Palantir, Airbnb... La pandémie de Covid-19 a accéléré de plusieurs années la digitalisation du monde, ce qui a dopé les comptes des valeurs high-tech.



L'activité de Qualtrics consiste à surveiller toutes les interactions entre des personnes et une entreprise afin de repérer les possibilités d'amélioration : plaintes des clients, turnover dans une entreprise ou encore l'insatisfaction à l'égard des produits.



Sur les 9 premiers mois de 2020, ses revenus ont bondi de 31% à 549,96 millions de dollars. Dans le même temps, la perte nette s'est réduite à -258 millions de dollars contre -860 millions de dollars sur la même période en 2019.



SAP souhaite en rester l'actionnaire majoritaire et cette opération a pour but de permettre à Qualtrics de réaliser ses propres opérations de croissance externe.



Quelques jours avant le dépôt du prospectus, le PDG et co-fondateur de Qualtrics, Ryan Smith, a acheté 6 millions d'action de la société à 20 dollars par titre. Pour sa part, Silver Lake, le fonds d'investissement spécialisé dans les nouvelles technologies, a conclu un accord pour acheter pour 550 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé. 15,02 millions d'actions ont été achetées à 21,64 dollars et des titres pour 225 millions de dollars seront acquis lors de l'IPO.