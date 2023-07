La valeur du jour en Europe - SAP : le cloud jette une ombre sur les résultats du deuxième trimestre

L'action SAP (-4,4% à 120,86 euros) enregistre le repli le plus important de l'indice Dax40, la révision à la baisse de son objectif de revenus 2023 dans le cloud jetant un ombre sur des résultats semestriels solides. L'éditeur de logiciels professionnels table désormais sur un chiffre d'affaires dans le cloud compris entre 14 à 14,2 milliards d'euros, en hausse de 23% à 24% à taux de change constants. Le haut de la fourchette d'objectifs a été abaissé de 200 millions d'euros. Selon Berenberg, la moitié s'explique par l'impact des changes.



Ce moindre optimiste de SAP s'explique aussi par une performance décevante dans le cloud au deuxième trimestre. Ses revenus dans ce domaine ont augmenté de 19% à 3,316 milliards d'euros, là où le marché ciblait 3,4 milliards d'euros. Ils ont augmenté de 22% à taux de change constants.



" Le manque à gagner dans le domaine de l'informatique dématérialisée est le résultat direct des pressions croissantes sur les dépenses informatiques des entreprises ", analyse Berenberg, qui prévient que " cela risque de peser sur les actions SAP à court terme ".



Le fleuron technologique européen est en revanche légèrement plus optimiste sur ses profits. Cette année, le concurrent d'Oracle cible un résultat opérationnel ajusté entre 8,65 et 8,95 milliards d'euros, en hausse de 8% à 12% à taux de change constants. Cette prévision a été rehaussée de 50 millions d'euros.



S'agissant des autres lignes du compte de résultat de SAP, le résultat opérationnel ajusté a bondi de 23% à 2,06 milliards d'euros, dépassant le consensus s'élevant à 1,95 milliard de dollars. Hors impact des changes, il a progressé de 28%. La marge opérationnelle a augmenté de 4,4 point à 27,2% à taux de change constants.



Les revenus ajustés ont augmenté de 5% à 7,55 milliards d'euros alors qu'ils étaient attendus 7,59 milliards d'euros. Ils ont progressé également de 8% hors impact des changes.



Les revenus des licences logiciels ont pour leur part reculé de 26% à 316 millions d'euros. Ils sont en repli de 24% à taux de change constants.