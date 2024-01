SAP : 4e trimestre meilleur que prévu, restructuration lancée

Le 24 janvier 2024 à 09:45 Partager

SAP a déclaré mercredi s'attendre à une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation cette année, après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes pour l'exercice 2023.



Le géant allemand des logiciels d'entreprise dit tabler sur un chiffre d'affaires, exprimé à taux de change constant, en augmentation de 8% à 10% en 2024, c'est-à-dire situé entre 29 et 29,5 milliards d'euros.



La croissance devrait rester tirée par les activités 'cloud', qui devraient générer des revenus de 17 à 17,3 milliards d'euros cette année, soit une hausse de 24% à 27% à changes constants.



Le bénéfice d'exploitation en données non-IFRS est quant à lui attendu en hausse de 17% à 21%, toujours à changes constants, soit un objectif compris entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros.



Lors de l'exercice écoulé, son résultat d'exploitation s'est accru de 13% à taux de change constant, à 8,7 milliards d'euros, dépassant à la fois les objectifs communiqués par le groupe et les prévisions du consensus.



De son côté, le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 9% à taux de changes constant pour atteindre 31,2 milliards d'euros.



Ces chiffres, globalement meilleurs que prévu, étaient bien accueillie en Bourse de Francfort où l'action SAP gagnait plus de 6% en début de séance.



Certains analystes expliquent toutefois s'inquiéter de la prévision de flux de trésorerie disponible communiquée par l'entreprise au titre de l'exercice 2024.



En raison du lancement d'un vaste programme de restructuration, dont le coût est estimé à deux milliards d'euros et qui doit se traduire par la suppression d'environ 8000 postes, le groupe dit viser un 'free cash flow' de seulement 3,5 milliards d'euros cette année, très inférieur aux 5,1 milliards d'euros dégagés en 2023.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.