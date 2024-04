SAP : Barclays reste positif, ajuste sa cible

Le 24 avril 2024 à 10:30 Partager

Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' sur SAP avec un objectif de cours ajusté de 212 à 210 euros, après la publication lundi soir des résultats trimestriels de l'éditeur allemand de logiciels d'entreprises.



Au coeur de sa recommandation toujours positive, le broker met en avant l'amélioration de la clarté sur la transition financière, notant que le premier trimestre a fourni la trajectoire du cloud (+28%) et que les commentaires soutiennent ses travaux récents.



'SAP est bien positionné pour l'intelligence artificielle, mais l'impact financier à court terme devrait être limité, tandis que toute restructuration devrait entraîner une nouvelle hausse de l'EBIT', estime Barclays dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.