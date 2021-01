SAP : La valeur du jour en Europe - SAP échappe à la baisse grâce à une fin d'année plus favorable

L’action Sap (+0,81% à 105,60 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice Dax 30 après avoir dévoilé des résultats 2020 préliminaires supérieurs aux objectifs abaissés fin octobre. Cette révision et, en parallèle, son avertissement sur sa rentabilité à moyen terme avaient laissé le titre l'éditeur de logiciels professionnels dans la sciure. L’année dernière, Sap a dégagé un résultat opérationnel ajusté en progression de 1% à 8,28 milliards d’euros. Hors impact des changes, il a augmenté de 4% à 8,54 milliards d'euros alors qu’il ciblait entre 8,1 et 8,5 milliards.



La marge a progressé de 0,6 point à 30,3%.



Les revenus ont reculé de 1% à 27,34 milliards d'euros. Ils ont progressé de 2% hors impact des changes, sachant qu'ils étaient anticipés entre 27,2 et 27,8 milliards d'euros. Dans le cloud, son activité a progressé de 15% (+18% à taux de change constants) à 8,09 milliards d'euros. Il ciblait des revenus entre 8 et 8,2 milliards d'euros. Sa solution Concur de gestion des notes de frais et des déplacements professionnels a continué de pénaliser l'activité en fin d'année.



Autre bonne nouvelle, le cash flow opérationnel devrait atteindre 7 milliards d'euros, dépassant nettement l'objectif de 6 milliards d'euros.



Cette année, le groupe technologique allemand cible un résultat opérationnel ajusté situé entre 7,8 et 8,2 milliards, au pire en recul de 5% et au mieux en repli de 1% à taux de change constants. UBS souligne que la prévision moyenne est inférieure de 4% au consensus.



Le chiffre d'affaires total est anticipé entre 23,3 et 23,8 milliards d'euros, en augmentation de 1% à 3% à taux de change constants. Le revenu dans le cloud est attendu dans la fourchette de 9,1 à 9,5 milliards d'euros, en hausse de 13% à 18% à taux de change constants.