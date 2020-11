SAP : UBS n'est plus à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a abaissé sa recommandation d'Acheter à Neutre et son objectif de cours de 142 euros à 97 euros sur Sap après la réduction de ses objectifs 2020 et à moyen terme. "Un passage plus rapide vers le Cloud, qui se caractérise par des marges brutes plus faibles, et une augmentation des investissements en R&D signifient que les bénéfices devraient être 'stables ou légèrement inférieurs' en 2021 et 2022, ce qui nous amènera à réduire nos prévisions de bénéfice par action de 16 % et 20 %, respectivement", explique le bureau d'études.Le plan d'expansion de la marge du Cloud de SAP à 80 % en 2025 semble également potentiellement ambitieux, selon l'analyste.Un taux de croissance plus faible du cloud et une activité core moins stable ont poussé UBS à réduire les multiples de valorisation de SAP.