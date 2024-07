SAP : UBS relève son objectif de cours sur le titre

Le 08 juillet 2024 à 12:59 Partager

L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours relevé à 222 E (contre 191 E) ce qui représente un potentiel de hausse de 17%.



'Le cycle de vie de maintenance de SAP lui offre une énorme visibilité sur la migration vers le cloud. Le deuxième trimestre devrait être conforme, mais une accélération au-delà de 2025 est attendue' indique UBS.



SAP a confirmé ses prévisions, avec un chiffre d'affaires annuel dans le 'cloud' toujours attendu entre 17 et 17,3 milliards d'euros, soit une croissance de 24% à 27% à changes constants.



Le bénéfice opérationnel est lui vu entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros cette années en données non-IFRS, soit une croissance entre 17% et 21% à taux de changes constants.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.