WALLDORF (dpa-AFX) - Le plus grand fabricant de logiciels d'Europe, SAP, estime être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels après avoir enregistré une nette croissance au troisième trimestre. Le directeur de l'entreprise, Christian Klein, s'attend à une augmentation du chiffre d'affaires et à une nette hausse du bénéfice opérationnel malgré les conditions économiques difficiles et les tensions géopolitiques croissantes. Le résultat avant intérêts et impôts, corrigé des effets exceptionnels, devrait augmenter de 8 à 12 pour cent en 2023, après correction des effets de change, par rapport à la valeur de l'année précédente de près de huit milliards d'euros, a fait savoir le groupe mercredi soir après la clôture de la bourse américaine. En ce qui concerne les revenus du cloud et des logiciels, Klein vise une valeur comprise entre 27,0 milliards d'euros et 27,4 milliards d'euros après correction des effets de change, ce qui représenterait un taux de croissance de six à huit pour cent./zb/he