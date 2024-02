SAP : le futur président du conseil de surveillance choisi

Le 12 février 2024 à 09:49 Partager

SAP a annoncé lundi avoir choisi comme futur président de son conseil de surveillance Pekka Ala-Pietilä, un ancien dirigeant de l'équipementier de réseaux finlandais Nokia.



La nomination d'Ala-Pietilä sera proposée aux actionnaires pour un mandat de deux ans lors de l'assemblée générale annuelle afin de prendre la succession de Hasso Plattner.



Ce dernier, co-fondateur du groupe allemand de logiciels, présidait le conseil de surveillance depuis 2003.



Agé de 67 ans, Pekka Ala-Pietilä avait déjà été membre du conseil de surveillance de SAP entre 2002 et 2021.



Il avait occupé, entre 2018 et 2020, le poste de président du groupe d'experts de haut niveau de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle, mais aussi celui du président du programme finlandais sur l'IA entre 2017 et 2019.



Dans un communiqué, SAP salue sa bonne connaissance du secteur de la technologie et des subtilités d'une gouvernance d'une société européenne, mais aussi son appui 'indéfectible' lors de nombreux moments cruciaux pour l'entreprise.



Suite à cette annonce, le titre SAP était en baisse de 0,8% lundi matin à la Bourse de Francfort, signant la plus forte baisse de l'indice DAX.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.