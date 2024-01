SAP : objectif de cours relevé chez Stifel

Le 29 janvier 2024 à 16:02 Partager

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur SAP avec un objectif de cours relevé de 170 à 195 euros, se disant enthousiasmé par la publication vigoureuse de l'éditeur allemand de logiciels d'entreprise au titre du dernier trimestre 2023.



Le broker met en avant, dans cette publication, l'accélération de la croissance dans le cloud à +25%, tirée par S/4HANA et BTP qui ont représenté ensemble environ 45% des revenus cloud de SAP, et qui ont grimpé de respectivement 46% et 61%.



'Ailleurs, les croissances de CCB et TCB se sont accélérées à +27% et +39% respectivement, renforçant notre confiance dans la dynamique de croissance supérieure à 20% à moyen terme pour SAP Cloud', poursuit Stifel.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.