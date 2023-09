SAP : partenariat avec BT autour de la comptabilité carbone

SAP et BT Group ont annoncé hier 'un nouveau partenariat visionnaire' afin de standardiser la comptabilité carbone via le SAP Sustainability Data Exchange (SDX), un outil récemment lancé.



Selon le groupe BT, SAP SDX lui permet de collecter, tracer et partager des données carbone entre ses propres fournisseurs, offrant ainsi une visibilité inégalée sur l'empreinte carbone de ses produits et services.



BT peut ensuite partager ces informations directement avec les clients professionnels lorsqu'ils achètent des produits via SAP Business Network.



La décision du groupe BT de sélectionner SAP SDX a été motivée par son adhésion aux normes d'interopérabilité des données carbone établies par le Partenariat pour la transparence du carbone (PACT).



BT Group est la première organisation britannique à adopter ce processus et estime qu'il s'agit d'envoyer 'un signal fort de son intention de normaliser les rapports sur le développement durable dans les chaînes de valeur mondiales, de lutter contre les émissions de portée 3 et de favoriser le progrès environnemental'.



