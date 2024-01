SAP SE (Systeme Anwendungen Produkte) est le leader mondial du développement et de la commercialisation de progiciels intégrés. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de progiciels (85,9%) : logiciels de gestion financière, de gestion des ressources humaines, de la relation client, des approvisionnements, etc. En outre, le groupe propose des prestations de maintenance ; - prestations de services (14,1%) : notamment prestations de conseil et de formation. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (27,8%), Etats-Unis (35%), Amériques (8%), Japon (4%) et Asie-Pacifique (10,6%).

Secteur Logiciels