BRUXELLES/BERLIN (dpa-AFX) - Peu avant le week-end, l'Union européenne (UE) s'est mise d'accord sur des règles pour l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA). Le Parlement européen et les Etats membres de l'UE ont souligné qu'il s'agissait des premières règles au monde en matière d'IA. Cependant, des critiques viennent de deux côtés. Les uns estiment que les règles sont trop strictes, les autres trop laxistes. Les entreprises craignent que le futur règlement européen ne freine l'innovation. Les défenseurs des consommateurs estiment que les risques de certaines applications ne sont pas suffisamment pris au sérieux.

Selon la Fédération de l'industrie allemande (BDI), l'Europe risque désormais d'être à la traîne en ce qui concerne la technologie clé qu'est l'IA. "En réglementant de manière exhaustive les modèles de base et les applications de l'IA, l'AI Act met en péril la compétitivité et la capacité d'innovation, tant du côté des fabricants que des utilisateurs", a déclaré Iris Ploger, membre de la direction de la BDI. La réglementation se base sur des critères immatures qui apportent aux entreprises moins de sécurité juridique au lieu de plus.

L'association des branches techniques Bitkom a parlé d'un "succès politique de vitrine au détriment de l'économie et de la société". Le compromis obtenu va profondément à l'encontre de la technologie : "L'UE met ainsi un boulet réglementaire à la jambe des entreprises. Le risque est grand que les entreprises européennes ne puissent pas suivre le développement technologique rapide à l'avenir en raison de projets qui ne sont pas adaptés à la pratique", a déclaré le directeur général de Bitkom, Bernhard Rohleder.

L'organisation européenne de protection des consommateurs Beuc a en revanche critiqué le fait que l'UE s'appuie trop sur la bonne volonté des entreprises pour s'autoréguler. "Par exemple, les assistants virtuels ou les jouets contrôlés par l'IA ne sont pas suffisamment réglementés, car ils ne sont pas considérés comme des systèmes à haut risque. De même, des systèmes tels que ChatGPT ou Bard ne recevront pas les garde-fous nécessaires pour que les consommateurs puissent leur faire confiance", pouvait-on lire.

La ministre allemande de la protection des consommateurs, Steffi Lemke (Verts), voit au contraire dans le règlement sur l'IA une protection pour les consommateurs contre les risques liés aux nouvelles technologies. "Lors des négociations, nous nous sommes particulièrement engagés pour que les systèmes d'IA soient conçus de manière transparente, compréhensible et vérifiable. Ainsi, les entreprises qui proposent l'utilisation de technologies d'IA devront désormais fournir des informations sur le fonctionnement de leurs systèmes et expliquer les décisions basées sur l'IA", a rapporté Lemke samedi. En cas d'infraction, les associations de consommateurs peuvent intenter une action en justice.

Les règles proposées fixent des obligations pour l'IA sur la base de ses risques et impacts potentiels. Les IA sont considérées comme particulièrement risquées lorsqu'elles présentent un potentiel de dommages importants, par exemple pour la santé, la démocratie, l'environnement ou la sécurité.

Certaines applications sont totalement interdites, comme les systèmes de catégorisation biométrique qui utilisent des caractéristiques sensibles telles que l'orientation sexuelle ou les convictions religieuses. La lecture non ciblée d'images sur Internet ou d'enregistrements de surveillance pour les bases de données de reconnaissance faciale ne sera pas non plus autorisée. Il y aura toutefois des exceptions pour les identifications biométriques en temps réel dans l'espace public, par exemple en cas de risque d'attentat terroriste ou de recherche ciblée de victimes de la traite des êtres humains. Ce point a fait l'objet d'intenses débats, le Parlement européen souhaitant en fait une interdiction totale.

Un autre point de désaccord a été la réglementation des modèles dits de base. Il s'agit de modèles d'IA très puissants qui ont été entraînés avec un large éventail de données. Ils peuvent servir de base à de nombreuses autres applications. Le GPT en fait partie. L'Allemagne, la France et l'Italie avaient auparavant demandé que seules les applications concrètes de l'IA soient réglementées, et non la technologie de base en elle-même. Les négociateurs se sont maintenant mis d'accord sur certaines obligations de transparence pour ces modèles.

Le ministre fédéral du Numérique, Volker Wissing (FDP), s'est abstenu de porter un jugement définitif. D'une part, il a été possible d'éviter que certains systèmes ne tombent dans la catégorie à haut risque, d'autre part, le cadre réglementaire doit permettre l'innovation et être proportionné, a-t-il déclaré samedi. "Nous examinerons très attentivement dans les prochains jours si cela a été fait."/rew/DP/mis