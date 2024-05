POTSDAM (dpa-AFX) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé les Européens à utiliser sans crainte et avec courage les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, l'Union européenne a surtout mis en place des lois telles que la loi sur les services numériques, qui servent de garde-fous pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle et de la numérisation, a déclaré la politicienne CDU lundi lors d'une visite de l'Institut Hasso Plattner (HPI) à Potsdam. Sur cette base, on peut aller de l'avant avec courage.

Les lois européennes ont d'une part permis de rendre les grandes plateformes en ligne responsables des contenus qu'elles diffusent. D'autre part, elles ont créé la possibilité pour les petits concurrents de lutter contre les grandes plates-formes et de jouer un rôle sur le marché. La troisième composante est toutefois la plus importante : "C'est l'innovation, ce sont les possibilités et les chances qui s'ouvrent avec la numérisation et surtout l'utilisation de l'intelligence artificielle".

Elle a vu à l'Institut Hasso Plattner une "perle, où se déroule exactement ce dont nous avons beaucoup plus besoin en Europe, à savoir la traduction d'excellents résultats de recherche en produits qui peuvent ensuite réellement s'imposer sur le marché". A l'institut créé par Hasso Plattner, cofondateur de SAP, toute une branche de recherche travaille à l'amélioration de l'efficacité énergétique des centres de calcul et autres installations. "C'est un méga-sujet pour l'avenir", a déclaré la tête de liste du Parti populaire européen (PPE) pour les prochaines élections européennes.

L'Europe aura besoin de beaucoup plus d'énergie propre. "Plus nous l'utiliserons efficacement, mieux ce sera pour notre environnement, mieux ce sera aussi pour les possibilités de faire progresser le site économique européen". Des modèles et des propositions sont développés à cet effet à l'HPI.

La numérisation de l'apprentissage offre également des "possibilités gigantesques", par exemple dans le domaine de la santé. Il s'agit d'utiliser les données dans le domaine de la santé de manière responsable, mais aussi d'utiliser l'évaluation des informations issues des données pour guérir et prévenir les maladies./chd/DP/stw