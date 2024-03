BIOGRAPHIES DES ADMINISTRATEURS

Madame Virginie BOIREAU - entrepreneure - 53 ans

PDG groupe Alter Ego Océan Indien

Virginie BOIREAU ob�ent un DEUG en sciences économiques à l'Université de la Réunion. Elle poursuit ses études à Montpellier où elle passe sa maitrise en sciences économiques avant de metre le cap sur l'Angleterre où elle décroche un poste chez Beneton. De retour dans l'hexagone, elle intègre le groupe de travail temporaire Manpower qui lui propose rapidement d'implanter la marque à la Réunion. Elle occupe le poste de Directrice des agences de la Réunion chez Manpower de 1996 à 2001.

Puis, de 2005 à 2009, elle co-dirige l'agence locale Axion Intérim.

C'est en janvier 2010, à l'âge de 38 ans, que, forte d'une solide expérience dans le domaine du recrutement et de l'intérim, elle ouvre sa première agence, à Saint-Leu, elle emploie alors une salariée.

Dix ans plus tard, le Groupe Alter Ego Océan Indien compte 4 agences, 1 organisme de forma�on, 1 cabinet de recrutement et 1 agence d'intérim d'inser�on. Le groupe a réalisé près de 30 millions de chiffre d'affaires en 2023 et emploie une cinquantaine de collaborateurs.

Monsieur Aurélien POTIER - dirigeant d'un groupe familial - 35 ans

Directeur Général du Groupe POTIER

En 2008, Aurélien Po�er ob�ent un BTS de comptabilité et de ges�on au Lycée Levavasseur de Saint-Denis de la Réunion.

Il rejoint alors Paris pour passer un master en ges�on des affaires interna�onales qu'il ob�ent en 2010. Tourné vers l'interna�onal, ce master lui donne l'occasion de par�ciper à un programme d'échange avec une université au Mexique et d'être diplômé d'un master en Ges�on de la Supply Chain en Thaïlande.

Il débute sa carrière en Asie, d'abord en Thaïlande puis en Chine dans l'industrie des matériaux de construc�on où il avait en charge le développement export de ligne de produits sur l'Asie du Sud Est, l'Inde et le Moyen-Orient. En 2014, il décide de finir son cursus éduca�f avec un Master spécialisé en entreprenariat à l'ESCP.

Fort de cete forma�on et d'une exper�se acquise dans des entreprises en France et à l'étranger, notamment en Chine, il rejoint en 2015 le groupe familial fondé par son grand-père Jacques POTIER en 1972.

Après avoir occupé différents postes au sein du groupe, il succède à son père en 2020 et est nommé Directeur Général du groupe POTIER. Avec leur siège social à la Réunion, le groupe est implanté à Mayote, Maurice, Madagascar et à la Guyane. Le groupe est structuré autour de quatre branches d'ac�vités : La concession et la loca�on d'engins, Les services aux industries, franchise et diversifica�on & l'immobiliers d'entreprise.

Madame Salima MALL - avocate et entrepreneure - 48 ans

En 2001, Salima MALL ob�ent un DESS en Droit des Affaires & Fiscalité à Paris 1 Panthéon

Sorbonne. Elle rejoint ensuite la Réunion pour poursuivre son cursus et ob�ent un DEA d'études juridiques et affaires interna�onales à l'Université de la Réunion en 2002. Elle 2004, elle intègre l'école de Forma�on des Barreaux et passe le concours avec succès pour s'inscrireau barreau de Saint-Denis de la Réunion en 2005. La même année, elle crée son cabinet d'avocat à Saint-Denis et se spécialise dans l'accompagnement des sociétés et de leurs dirigeants.

En 2012, Salima MALL débute une carrière d'entrepreneure au côté de son époux. Ensemble ils inaugurent la franchise AMORINO à la Réunion puis reprennent l'exploita�on de la franchise JEFF DE BRUGES à la Réunion et à l'Ile Maurice

L'enseigne compte aujourd'hui 7 magasins à la Réunion.

Monsieur Régis MOREAU - Dirigeant d'un groupe familial et administrateur de sociétés - 64 ans

Régis MOREAU est �tulaire d'un DESS en sciences économiques op�on IAA (industrie agro- alimentaire) de l'Université de Montpellier en 1984.

En 1985, Régis MOREAU crée avec ses frères Patrick et Daniel la société Royal Bourbon qui reprend les ac�vités de conserves de produits tradi�onnels réunionnais et développe au fil des décennies une large gamme d'autres produits : épices Maison RAMA, produits déshydratés ALBIUS, jus de fruits CERES et les fruits et légumes surgelés.

Il contribue à l'implanta�on du groupe à Maurice, Mayote, Madagascar et en France métropolitaine.

En 2015 il implante une unité de produc�on pour la transforma�on des fruits tropicaux à Madagascar à des�na�on du marché européen.

Le siège du groupe est localisé à Bras Panon avec des filiales à la Réunion et dans la zone océan Indien.

Régis MOREAU a une bonne connaissance du �ssu économique réunionnais (administrateur MEDEF) et a développé dans la zone océan Indien des rela�ons privilégiées avec les acteurs économiques.

Monsieur Guillaume KIN-SIONG - Co-Dirigeant d'un groupe familial- 34 ans

Directeur de la stratégie du groupe KIN-SIONG (GKS)

En 2012, Guillaume KIN-SIONG est diplômé de l'EDHEC Business School et valide un double Master 2 en Coporate Finance et en Management.

Après avoir collaboré au sein du Cabinet Ernst & Young sur de l'audit financier et en conseil au sein du cabinet Wavestone, il décide de rejoindre le groupe familial.

Le Groupe KIN-SIONG est un groupe familial structuré autour de cinq activités : la grande distribution, l'immobilier, l'hôtellerie, Le retail et la restauration

Guillaume KIN-SIONG occupe aujourd'hui le poste de directeur de la stratégie et continue de développer le groupe familial.