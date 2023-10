Sapporo Holdings a déclaré mercredi qu'il avait mis en place un comité chargé de procéder à un examen stratégique de l'entreprise, alors que le groupe brassicole japonais subit la pression des actionnaires mécontents de la stagnation de sa croissance.

Le comité est composé de cinq directeurs de Sapporo et de deux experts externes : Takehiko Ogi, ancien directeur général de la défunte Industrial Revitalization Corp of Japan, gérée par le gouvernement, et Ryotaro Fujii, conseiller principal de la société de capital-investissement Permira, a déclaré un porte-parole de la société.

L'entreprise a indiqué qu'elle mettait en place un comité en août, mais n'a révélé les détails qu'après que l'un de ses actionnaires, 3D Investment Partners, a publié une déclaration mercredi pour saluer le lancement du comité.

3D, qui détient 3,05 % de Sapporo selon les données de LSEG, a critiqué la société pour ce qu'elle a qualifié de focalisation excessive sur l'activité immobilière, ainsi que pour l'allocation sous-optimale du capital qui, selon 3D, entrave la croissance de l'activité principale de boissons alcoolisées.

Selon la déclaration de 3D, Sapporo "reconnaît" que l'acceptation de propositions d'acquéreurs potentiels pour l'activité immobilière serait efficace, et que "le mandat du comité comprend un examen fondamental de son portefeuille d'activités, y compris la vente ou la scission éventuelle de son activité immobilière".

Le porte-parole de Sapporo a confirmé que le comité avait été créé en réponse aux commentaires des actionnaires, mais il a refusé de commenter les détails de ce qu'il examinerait, précisant que l'examen porterait sur toutes ses activités. (Reportage de Makiko Yamazaki et Ritsuko Shimizu ; rédaction de Miral Fahmy)