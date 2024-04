Sapura Energy Berhad est une société basée en Malaisie, qui se consacre à la détention d'investissements et à la fourniture de services de gestion à ses filiales. La société opère à travers cinq segments : Ingénierie et construction, Opérations et maintenance, Forage, Exploration et production, et Entreprise. Le secteur de l'ingénierie et de la construction fournit des solutions clés en main en matière d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, d'installation et de mise en service (EPCIC) pour l'industrie de l'énergie. Le segment des opérations et de la maintenance fournit des travaux d'amélioration, de modification, de rajeunissement et de maintenance corrective à l'industrie pétrolière et gazière. Le segment Forage est impliqué dans l'affrètement de plates-formes de forage pétrolier et la fourniture de services liés au forage. Le secteur de l'exploration et de la production fournit des solutions en matière d'exploration, de développement et de production. La société tire son chiffre d'affaires de ses activités d'ingénierie et de construction.