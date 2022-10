Le TSX démarre fort au dernier trimestre grâce à l'essor de l'énergie

Les gains des actions du secteur de l'énergie ont aidé le principal indice boursier du Canada à entamer le dernier trimestre de l'année sur une note positive, alors que les investisseurs cherchaient à surmonter leur anxiété face à une récession mondiale, déclenchée par les mesures agressives des banques centrales pour freiner l'inflation.

À 9 h 52 HE (13 h 52 GMT) lundi, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 249,71 points, ou 1,35 %, à 18 693,93. L'indice composite S&P/TSX a perdu 2 % au cours du dernier trimestre, et est en baisse de 11,8 % depuis le début de l'année.

"Le sentiment restant à l'extrême baissier, le quatrième trimestre pourrait apporter une surprise positive inattendue pour les investisseurs", a déclaré Brandon Michael, analyste principal chez ABC Funds à Toronto.

"Sur le plan saisonnier, nous entrons dans une période très constructive qui commence en octobre et se poursuit jusqu'au printemps. Je crois que le verre est à moitié plein."

Le TSX a gagné près de 5 % en octobre de l'année dernière et près de 6 % au dernier trimestre de l'année précédente, selon les données de Refinitiv.

Stimulant l'indice principal, le secteur de l'énergie a grimpé de 4,8 %, les prix du brut ayant bondi de plus de 4 $ le baril dans l'espoir d'une réduction de la production par l'OPEP+. Le pétrole est l'une des principales exportations du Canada.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les entreprises d'engrais, a également ajouté 1,7 %. Combinés, les groupes de l'énergie et des matériaux représentent 29 % de la pondération du TSX.

Le secteur financier a gagné 0,5 %, tandis que le secteur industriel a progressé de 0,6 %.

Entre-temps, les données ont montré que l'activité manufacturière canadienne s'est contractée pour un deuxième mois consécutif en août, en raison de la hausse des coûts d'emprunt et de l'incertitude des perspectives économiques.

La Banque du Canada (BdC) a augmenté son taux de référence de 300 points de base depuis mars pour atteindre son plus haut niveau en 14 ans, soit 3,25 %, et devrait continuer à augmenter ses taux, les traders évaluant à 59,5 % la probabilité d'une nouvelle hausse de 50 points de base plus tard ce mois-ci pour lutter contre l'inflation.

Saputo Inc a chuté de 4,3 %, la plus forte baisse du TSX, après que la Banque Scotia ait rétrogradé l'action de la société laitière canadienne de surperformance sectorielle à performance sectorielle.

Sur le TSX, 206 émissions étaient en hausse, tandis que 28 émissions ont baissé pour un ratio de 7,36 contre 1 favorisant les gagnants, avec 29,11 millions d'actions échangées.

Le TSX n'a affiché aucun nouveau sommet de 52 semaines et cinq nouveaux planchers.

Parmi toutes les émissions canadiennes, trois nouveaux sommets de 52 semaines et 36 nouveaux creux ont été enregistrés, avec un volume total de 48,08 millions d'actions. (Reportage de Shashwat Chauhan ; édition par Uttaresh.V et Anil D'Silva)