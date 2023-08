Saputo Inc. est une société canadienne qui produit, commercialise et distribue une gamme de produits laitiers, dont le fromage, le lait de consommation, le lait et la crème à durée de conservation prolongée, les produits de culture et les ingrédients laitiers. La société compte quatre secteurs géographiques : Canada, États-Unis d'Amérique (USA), International et Europe. Le secteur Canada est constitué de la Division laitière (Canada), qui produit, commercialise et distribue une variété de fromages, dont la mozzarella et le cheddar. Le secteur USA est constitué de la Division laitière (USA), qui propose une variété de fromages, dont une gamme de mozzarella, de fromages de type américain et de fromages de spécialité. Le Secteur international comprend la Division laitière (Australie) et la Division laitière (Argentine), qui proposent une gamme de produits laitiers, dont une variété de fromages, du beurre et des mélanges de beurre, du lait, de la crème et des ingrédients laitiers. Le Secteur Europe est constitué de la Division laitière (Royaume-Uni), qui produit et commercialise du fromage, du beurre et des tartinades.

Secteur Transformation des aliments