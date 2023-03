Saputo annonce des changements au sein de sa haute direction en Amérique du Nord

MONTRÉAL, 08 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (« Saputo » ou « la Société ») annonce aujourd’hui la nomination de Frank Guido au poste de président et chef de l’exploitation, Division Produits laitiers (USA), et de Haig Poutchigian au poste de président et chef de l’exploitation, Division Produits laitiers (Canada). Ces changements entreront en vigueur le 1er avril 2023.

M. Guido s’est joint à Saputo en 2015 et occupe le poste de président et chef de l’exploitation, Division Produits laitiers (Canada) depuis avril 2019. Au cours des 25 dernières années, M. Guido a occupé des postes de haute direction en opérations, en chaîne d’approvisionnement, en amélioration continue et en finances au sein de plusieurs sociétés publiques du secteur des biens de consommation emballés. M. Poutchigian s’est joint à Saputo en 2016 à titre de vice-président principal, Finances, Division Produits laitiers (Canada). Il compte lui aussi plus de 25 ans d’expérience, principalement en finances et en opérations.

« Frank est un dirigeant chevronné et axé sur les valeurs qui a fait ses preuves en matière d'excellence opérationnelle et d’atteinte d’objectifs stratégiques, a déclaré Carl Colizza, président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord). À ce titre, je suis ravi de savoir que notre équipe américaine profitera des talents de Frank à un moment charnière de notre plan stratégique mondial. Je suis tout aussi enthousiaste à l’idée de voir Haig prendre la direction de nos activités au Canada. Haig a joué un rôle déterminant dans la croissance et le succès continus de la division, et son approche axée sur les résultats sera essentielle à l’exécution de notre stratégie. »

Lino A. Saputo, président du conseil d’administration, président et chef de la direction, a pour sa part déclaré : « La nomination de Frank et de Haig à ces postes témoigne de la profondeur de notre bassin de talents et de dirigeants, qui peuvent se déplacer d'une division à l'autre à mesure que notre Société poursuit sa croissance. J’ai une confiance absolue en ces deux leaders d’exception, et je suis convaincu de la valeur qu’ils continueront d’apporter à notre organisation alors que nous poursuivons sur notre lancée et faisons progresser les objectifs stratégiques de la Société. »

M. Guido et M. Poutchigian relèveront tous deux de Carl Colizza, qui assume la direction de la Division Produits laitiers (USA) depuis juin 2022, en plus de ses fonctions de président et de chef de l’exploitation (Amérique du Nord).

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada et le plus important transformateur laitier en Australie et en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l’un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de fromages et de breuvages à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur Saputo.com ou sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Demandes de renseignements des investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur, Relations avec les investisseurs, 1 514 328-3117

Ligne média

1 514 328-3141 / 1 866 648-5902

media@saputo.com