MONTRÉAL, 11 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (Saputo ou la Société) annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 8 juin 2023 ont été élus administrateurs de Saputo lors de l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 11 août 2023.

Chacun des neuf candidats suivants proposés par le conseil d’administration a été élu à titre d’administrateur de Saputo, à la suite d'un vote par scrutin. Le résultat des procurations reçues par la Société et des voix exprimées par scrutin est le suivant :

Voté en faveur Voté contre % en faveur % contre Lino A. Saputo 348 114 226 9 589 139 97,32% 2,68% Henry E. Demone 348 251 525 9 451 962 97,36% 2,64% Olu Fajemirokun-Beck 344 230 401 13 473 086 96,23% 3,77% Anthony M. Fata 340 744 997 16 958 393 95,26% 4,74% Annalisa King 347 374 170 10 329 317 97,11% 2,89% Karen Kinsley 356 994 450 709 037 99,80% 0,20% Diane Nyisztor 355 364 000 2 339 487 99,35% 0,65% Franziska Ruf 355 364 080 2 339 407 99,35% 0,65% Annette Verschuren 352 981 215 4 722 272 98,68% 1,32%

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de fromages et de breuvages à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

Demandes investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur, relations avec les investisseurs

1-514-328-3117

Demandes média

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902

media@saputo.com