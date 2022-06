Saputo annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 09/06/2022 | 17:59 Envoyer par e-mail :

Le bénéfice net a totalisé 37 millions de dollars et le BPA (de base et dilué), 0,09 $, comparativement à un bénéfice net de 103 millions de dollars et à un BPA (de base et dilué) de 0,25 $.

Le BAIIA ajusté 1 s’est élevé à 260 millions de dollars, en baisse de 43 millions de dollars, ou 14,2 %.

s’est élevé à 260 millions de dollars, en baisse de 43 millions de dollars, ou 14,2 %. Le bénéfice net ajusté 1 a totalisé 108 millions de dollars, comparativement à 124 millions de dollars, et le BPA ajusté 1 (de base et dilué) s’est établi à 0,26 $, comparativement à 0,30 $.

a totalisé 108 millions de dollars, comparativement à 124 millions de dollars, et le BPA ajusté (de base et dilué) s’est établi à 0,26 $, comparativement à 0,30 $. La trésorerie nette générée par les activités d’exploitation s’est élevée à 184 millions de dollars, en hausse de 33 millions de dollars, ou 21,9 %. Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars

Pour les exercices

clos les 31 mars 2022 2021 2022 2021

Produits 3 957 3 438 15 035 14 294 BAIIA ajusté1 260 303 1 155 1 471 Bénéfice net 37 103 274 626 Bénéfice net ajusté1 108 124 485 715 Bénéfice net par action (BPA) De base 0,09 0,25 0,66 1,53 Dilué 0,09 0,25 0,66 1,52 BPA ajusté (de base et dilué)1 0,26 0,30 1,17 1,74

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers principaux, selon le cas.

La conjoncture de marché difficile, notamment les pénuries de main-d’œuvre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pressions inflationnistes, a continué d’avoir une incidence sur nos secteurs, à divers degrés, le Secteur USA étant le plus touché.

Les coûts des intrants et de logistique, notamment en Amérique du Nord, continuent de subir des pressions inflationnistes. Les initiatives en matière de prix n’ont pas suffi à contrer ces hausses de coûts.

Les facteurs du marché aux États-Unis 2 ont eu une incidence négative de 19 millions de dollars sur le BAIIA ajusté par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison surtout de l’incidence de l’écart négatif 2 .

ont eu une incidence négative de 19 millions de dollars sur le BAIIA ajusté par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison surtout de l’incidence de l’écart négatif . Le Secteur Canada a continué d’afficher des résultats améliorés malgré la conjoncture de marché difficile.

La fluctuation du dollar canadien par rapport aux devises a eu une incidence défavorable de 35 millions de dollars sur les produits et de 12 millions de dollars sur le BAIIA ajusté.

Des coûts de restructuration de 51 millions de dollars après impôt, incluant une dépréciation des immobilisations sans effet sur la trésorerie de 43 millions de dollars, ont été engagés relativement aux initiatives en cours dans le cadre du pilier Optimiser et améliorer les activités d’exploitation de notre plan stratégique mondial. Ces initiatives comprennent: les investissements et les initiatives de consolidation annoncés précédemment visant à améliorer et à rationaliser notre empreinte de fabrication dans le Secteur USA et le Secteur International; nos plans visant à donner en sous-traitance les activités d’entrepôt et de distribution dans le Secteur Europe, créant ainsi des occasions de consolidation du réseau.

Le conseil d’administration a approuvé un dividende de 0,18 $ l’action, payable le 28 juin 2022 aux actionnaires ordinaires inscrits le 21 juin 2022. PERSPECTIVES Nous nous attendons à ce que les coûts de logistique et les coûts des intrants comme les matières consommables, l’emballage, le transport et le carburant restent élevés, mais nous prévoyons un apport important des prix dans tous les secteurs à la suite des hausses de prix annoncées récemment.



Nous nous attendons à ce que d’autres hausses de prix soient mises en œuvre au cours de l’exercice, conformément à nos protocoles d’établissement des prix, si l’inflation des coûts se poursuit.



Les initiatives visant la main-d’œuvre et l’exploitation devraient améliorer notre capacité à répondre à la demande courante et à revenir à des taux historiques d’exécution des commandes, particulièrement aux États- Unis.



Les tendances actuelles de consommation dans les principales catégories restent positives, et l’élasticité des prix fera l’objet d’une surveillance étroite durant l’exercice.



Nous nous attendons à ce que le segment de détail reste solide, puisque les dépenses d’alimentation à domicile devraient demeurer élevées par rapport à ce qu’elles étaient avant la pandémie, tandis que le segment des services alimentaires devrait rester compétitif, particulièrement aux États-Unis.



Les contraintes au niveau du service et des volumes devraient durer jusqu’à la fin du premier semestre de l’exercice 2023 en raison de l’écart qui persiste entre l’offre et la demande de capacité de transport par camion et de conteneurs.



La situation de la chaîne d’approvisionnement reste difficile, et nous nous attendons à ce que les perturbations découlant des délais d’approvisionnement plus longs pour les produits que nous achetons se poursuivent.



Les facteurs du marché aux États-Unis 2 resteront volatils en dépit de nos ajustements de prix pour refléter les prix des marchandises.



resteront volatils en dépit de nos ajustements de prix pour refléter les prix des marchandises. Malgré la nature volatile des marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers, nous affichons un optimisme prudent en ce qui concerne les prix à l’exportation.



Les volumes destinés aux marchés de l’exportation poursuivent leur reprise, mais le rythme et le moment de la reprise aux niveaux d’avant la pandémie varieront en fonction du marché de l’exportation ainsi que des améliorations au sein de la chaîne d’approvisionnement.



Malgré l’inflation et les perturbations liées à la chaîne d’approvisionnement qui persisteront probablement, nous prévoyons une remontée substantielle du bénéfice au cours de l’exercice 2023 grâce à la pleine incidence des hausses de prix annoncées récemment, à l’amélioration de la productivité et de l’absorption des frais fixes, au retour à des taux historiques d’exécution des commandes et aux avantages découlant de notre plan stratégique mondial. FAITS SAILLANTS DU PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL Nous continuerons de mettre à profit l’impulsion donnée par les initiatives découlant de notre plan stratégique mondial pour consolider notre position de transformateur de haute qualité et à faible coût en mettant toujours l’accent sur la productivité et l’efficience. En plus des investissements et des initiatives de consolidation visant à améliorer et à rationaliser notre empreinte de fabrication dans le Secteur USA et le Secteur International qui ont déjà été annoncés, notre entreprise au Royaume- Uni a élaboré des plans visant à confier les activités d’entrepôt et de distribution de notre installation de Nuneaton en sous-traitance à un partenaire de longue date. Notre installation de Frome sera fermée et l’emballage du fromage sera centralisé à Nuneaton au cours des deux prochains exercices, ce qui créera un centre d’excellence et générera des synergies opérationnelles et de coûts tout en créant beaucoup d’espace de croissance. Dans le Secteur Europe, les initiatives devraient se traduire par des économies annuelles et des avantages progressifs, à compter de l’exercice 2024, lesquels atteindront environ 6 millions de dollars après impôt à la fin de l’exercice 2026. Les coûts de restructuration associés à ces initiatives devraient s’élever à environ 13 millions de dollars après impôt, ce qui comprend une dépréciation des immobilisations sans effet sur la trésorerie d’environ 4 millions de dollars après impôt. Des coûts de restructuration de 6 millions de dollars après impôt ont été comptabilisés au cours de l’exercice 2022 et le solde sera comptabilisé au cours de l’exercice 2023. Les dépenses d’investissement associées aux initiatives devraient se chiffrer à environ 36 millions de dollars. Nous nous apprêtons à connaître une reprise au cours de l’exercice 2023 et nous y sommes bien préparés grâce au déploiement complet de nos initiatives en matière de croissance, de coûts et de productivité. Ensemble, ces mesures devraient contribuer à une croissance accélérée dans la deuxième moitié de notre plan stratégique et ouvrir clairement la voie à l’atteinte de notre cible d’un BAIIA ajusté1 de 2,125 milliards de dollars d’ici la fin de l’exercice 2025. LA PROMESSE SAPUTO La promesse Saputo, soit notre approche en matière de performance sociale, environnementale et économique, soutient nos plans stratégiques et nous permet de poursuivre notre croissance et de créer une valeur commune pour toutes les parties prenantes, en assurant la durabilité à long terme de nos activités. Au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2022 : Nous avons achevé la répartition du capital dans le cadre de notre investissement de 50 millions de dollars sur trois ans (EF21 – EF23) visant à accélérer notre performance relative au climat, à l’eau et aux déchets; environ 20 millions de dollars seront consacrés à 32 projets supplémentaires liés à l’environnement.



Nous avons terminé l’installation de quatre projets supplémentaires qui devraient permettre des économies annuelles de 1 200 tonnes de CO2, de 21 000 gigajoules d’énergie et de 18 000 m 3 d’eau.

d’eau. Nous avons joint la plateforme d’agriculture durable Sustainable Agriculture Initiative Platform, un réseau sans but lucratif comptant plus de 160 membres dans le monde qui font la promotion des pratiques agricoles durables dans le cadre d’une collaboration préconcurrentielle. Renseignements supplémentaires Pour des renseignements supplémentaires sur les résultats financiers du quatrième trimestre de l’exercice 2022 et les résultats financiers de l’exercice 2022, veuillez consulter les états financiers consolidés audités et les notes afférentes, et le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 mars 2022. Ces documents sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à l’adresse suivante : www.saputo.com . Webdiffusion et conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs Une webdiffusion et une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs aura lieu le jeudi 9 juin 2022 à 14 h 30 (heure de l'Est). La webdiffusion débutera par une courte présentation, suivie d’une période de questions. Les conférenciers seront M. Lino A. Saputo, président du conseil d’administration, président et chef de la direction, ainsi que M. Maxime Therrien, chef de la direction financière et secrétaire. Pour participer :

Webdiffusion : http s://w ww.g owebcasting.com/11837 Les diapositives de la présentation seront incorporées à la webdiffusion et seront également disponibles sur le site Web de Saputo (www.saputo.com.), dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ». Conférence téléphonique (audio seulement): 1-800-748-2715

Veuillez signaler ce numéro cinq minutes avant le début de la conférence. Enregistrement différé de la conférence et de la présentation webdiffusée

Pour ceux qui ne peuvent se joindre à la présentation webdiffusée, celle-ci sera archivée sur le site Web de Saputo (www.saputo.com), dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ». Un enregistrement de la conférence téléphonique sera également disponible jusqu’au jeudi 16 juin 2022 à 23 h 59 (HE) en composant le 1-800-997-6910 (code d’accès : 22018780). À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un principal fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l’un des plus importants fabricants de tartinades laitières. En complément de son portefeuille laitier, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de substituts aux fromages et aux breuvages laitiers. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, LinkedIn et Twitter. Demandes investisseurs

media@saputo.com MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur nos objectifs, nos perspectives, nos projets commerciaux, nos stratégies, nos convictions, nos attentes, nos cibles, nos engagements, nos buts, nos ambitions et nos plans stratégiques, y compris notre capacité à atteindre ces cibles, engagements et buts et à réaliser ces ambitions et plans stratégiques, et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « viser », « s’engager », « assumer », « prédire », « chercher à », « potentiel », « but », « cibler » ou « engagement », dans leur forme affirmative ou négative, à l’emploi du conditionnel ou du futur ou à l’emploi d’autres termes semblables. À l’exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 9 juin 2022, qui peut être consulté sur SEDAR, sous le profil de Saputo, au www.sedar.com . Ces risques et incertitudes comprennent notamment : la responsabilité du fait des produits; la pandémie de COVID-19 et les répercussions qu’elle continue d’avoir; la disponibilité des matières premières (y compris en raison des changements climatiques, de conditions météorologiques extrêmes ou de perturbations des chaînes d’approvisionnement locales ou mondiales causées par la pandémie de COVID-19, des tensions géopolitiques, des conflits militaires et des sanctions commerciales) et les variations de prix qui en découlent, ainsi que notre capacité à transférer ces augmentations, le cas échéant, à nos clients dans des conditions de marché concurrentielles; la chaîne d’approvisionnement sous tension et la concentration des fournisseurs; la fluctuation des prix de nos produits dans les pays où nous exerçons nos activités, ainsi que sur les marchés internationaux, lesquels prix sont fondés sur les niveaux de l’offre et de la demande pour les produits laitiers; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées; les cybermenaces et autres risques informatiques liés à l’interruption des activités, à la confidentialité, à l’intégrité des données et aux fraudes par compromission de courriels d’affaires; l’environnement hautement concurrentiel dans notre secteur d’activité; le regroupement de la clientèle; l’interruption imprévue des activités; l’évolution des tendances de consommation; l’évolution de la législation et de la réglementation en matière d’environnement; les conséquences éventuelles des changements climatiques; l’attention accrue portée aux questions liées au développement durable; l’incapacité de mettre en œuvre notre plan stratégique mondial comme prévu ou d’intégrer adéquatement des entreprises acquises en temps utile et de manière efficace; l’incapacité d’effectuer les dépenses d’investissement comme prévu; les variations des taux d’intérêt et l’accès aux marchés des capitaux et du crédit. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction en ce qui concerne, entre autres, les produits et les charges prévus; les environnements économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lesquels nous exerçons nos activités ou qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur nos activités; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées et issues de la diversité; notre capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs; notre rendement en matière d’environnement; les résultats de nos efforts en matière de développement durable; l’efficacité de nos initiatives en matière d’environnement et de durabilité; la disponibilité et le coût du lait et d’autres matières premières et l’approvisionnement en énergie; nos coûts d’exploitation; le prix de nos produits finis sur les différents marchés où nous exerçons nos activités; la mise en œuvre réussie de notre plan stratégique mondial; notre capacité à mettre en œuvre des projets de dépenses d’investissement comme prévu; notre capacité à prédire, à identifier et à interpréter correctement les changements dans les préférences et la demande des consommateurs, à offrir de nouveaux produits pour répondre à ces changements et à réagir à l’innovation concurrentielle; notre capacité à tirer parti de la valeur de nos marques; notre capacité à stimuler la croissance des produits dans nos principales catégories de produits ou plateformes, ou à ajouter des produits dans des catégories à croissance plus rapide et plus rentables; l’apport des récentes acquisitions; les niveaux prévus de l’offre et de la demande sur le marché pour nos produits; les coûts prévus liés à l’entreposage, à la logistique et au transport; notre taux d’imposition effectif; le taux de change du dollar canadien par rapport aux monnaies des marchés du fromage et des ingrédients laitiers. Notre capacité à atteindre nos objectifs, engagements et buts en matière d’environnement dépend, entre autres, de notre capacité à accéder à toutes les technologies nécessaires et à les mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs, engagements et buts; de l’évolution et de la performance des technologies, des innovations, ainsi que de l’utilisation et du déploiement futurs de la technologie et des résultats futurs attendus connexes; et de la réglementation environnementale. Notre capacité d’atteindre nos engagements en matière de chaîne d’approvisionnement pour 2025 dépend, notamment, de notre capacité à tirer le meilleur de nos relations avec les fournisseurs. La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, et sont donc sujettes à changement par la suite. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir aux actionnaires de l’information au sujet de Saputo, notamment notre évaluation des futurs plans financiers, et ils peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes ne sont valables qu’à la date des présentes ou à la date spécifique de ces énoncés prospectifs. À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour notre compte, à l’occasion, à la suite d’une nouvelle information, d’événements à venir ou autrement. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde. RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022 Produits Les produits du quatrième trimestre de l’exercice 2022 ont totalisé 3,957 milliards de dollars, en hausse de 519 millions de dollars, ou 15,1 %, comparativement à 3,438 milliards de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La hausse des produits s’explique par la hausse des prix de vente sur le marché national et par les initiatives en matière de prix mises en œuvre dans tous nos secteurs pour atténuer la hausse des coûts des intrants, ainsi que par la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers. L’effet combiné de la hausse du prix moyen du bloc2 et de la hausse du prix moyen du beurre2 s’est traduit par une incidence positive de 217 millions de dollars. L’incidence de la fluctuation du peso argentin et du dollar australien a eu un effet favorable sur les ventes à l’exportation libellées en dollars américains. Les volumes de ventes ont été stables par rapport à ceux du quatrième trimestre de l’exercice 2021. Les volumes de ventes ont diminué dans le segment de détail, puisqu’ils sont revenus à leurs niveaux historiques. L’apport des acquisitions de Bute Island Foods Ltd., l’installation de Reedsburg de Wisconsin Specialty Protein, les activités de Wensleydale Dairy Products Limited et les entreprises Carolina Aseptic et Carolina Dairy, anciennement exploitées par AmeriQual Group Holdings, LLC (« acquisitions récentes ») a totalisé 44 millions de dollars. Enfin, la fluctuation des devises par rapport au dollar canadien a eu une incidence défavorable de 35 millions de dollars. Les produits de l’exercice 2022 ont totalisé 15,035 milliards de dollars, en hausse de 741 millions de dollars, ou 5,2 %, comparativement à 14,294 milliards de dollars pour l’exercice précédent. La hausse des produits s’explique par la hausse des prix de vente sur le marché national et par les initiatives en matière de prix mises en œuvre dans tous nos secteurs pour atténuer la hausse des coûts des intrants, ainsi que par la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers. Cependant, au cours des six premiers mois de l’exercice 2022, l’exécution des contrats de vente à l’exportation conclus au cours de l’exercice 2021 selon des prix des marchandises déprimés dans le Secteur International a eu une incidence négative. Les volumes de ventes ont été plus élevés que ceux de l’exercice 2021, du fait essentiellement d’une augmentation dans le segment des services alimentaires, et, dans une moindre mesure, dans le segment industriel. Néanmoins, les volumes de ventes dans le segment de détail ont diminué par rapport à l’exercice précédent, en raison surtout du bond enregistré au premier trimestre de l’exercice 2021 dans ce segment, ce bond ayant commencé à s’estomper à compter du deuxième trimestre de l’exercice 2021. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui se poursuit, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par des problèmes de disponibilité des conteneurs et des navires et des inefficiences portuaires ont eu une incidence négative sur les volumes de ventes à l’exportation du Secteur International. L’effet combiné de la hausse du prix moyen du beurre2 et de la baisse du prix moyen du bloc2 s’est traduit par une incidence positive de 61 millions de dollars. L’incidence de la fluctuation du peso argentin et du dollar australien a eu un effet favorable sur les ventes à l’exportation libellées en dollars américains. L’apport des acquisitions récentes a totalisé 123 millions de dollars. Enfin, la fluctuation des devises, plus particulièrement le dollar américain, par rapport au dollar canadien a eu une incidence défavorable de 424 millions de dollars. Coûts d’exploitation excluant les amortissements et les coûts de restructuration Les coûts d’exploitation excluant les amortissements et les coûts de restructuration pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 ont totalisé 3,697 milliards de dollars, en hausse de 562 millions de dollars, ou 17,9 %, comparativement à 3,135 milliards de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Pour l’exercice 2022, les coûts d’exploitation excluant les amortissements et les coûts de restructuration ont totalisé 13,880 milliards de dollars, en hausse de 1,057 milliard de dollars, ou 8,2 %, comparativement à 12,823 milliards de dollars pour l’exercice précédent. Ces augmentations sont attribuables à l’accroissement des coûts des intrants causé par les pressions inflationnistes dans toutes nos divisions. La hausse des produits, la volatilité du marché des produits laitiers et l’accroissement des coûts des intrants ont contribué à la hausse du coût des matières premières et matières consommables utilisées. Les charges au titre des salaires et des avantages du personnel ont augmenté en raison de l’inflation et des hausses salariales. Bénéfice net Le bénéfice net du quatrième trimestre de l’exercice 2022 a totalisé 37 millions de dollars, en baisse de 66 millions de dollars, ou 64,1 %, comparativement à 103 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette diminution s’explique principalement par les facteurs qui ont concouru à faire diminuer le BAIIA ajusté1 de 43 millions de dollars, comme il est décrit plus loin, les coûts de restructuration de 51 millions de dollars après impôt et les amortissements plus élevés, partiellement neutralisés par la charge d’impôt sur le résultat moins élevée et la baisse des charges financières. Pour l’exercice 2022, le bénéfice net a totalisé 274 millions de dollars, en baisse de 352 millions de dollars, ou 56,2 %, comparativement à 626 millions de dollars pour l’exercice précédent. Cette diminution s’explique principalement par les facteurs qui ont concouru à faire diminuer le BAIIA ajusté1 de 316 millions de dollars, comme il est décrit plus loin, la charge pour perte de valeur des immobilisations incorporelles plus élevée, de 24 millions de dollars après impôt, les coûts de restructuration de 51 millions de dollars après impôt, une charge hors trésorerie non récurrente de 50 millions de dollars visant à ajuster les soldes des passifs d'impôt différé pour refléter la hausse du taux d’impôt des sociétés au Royaume-Uni et les amortissements plus élevés, partiellement neutralisés par la charge d’impôt sur le résultat moins élevée, la baisse des charges financières et un profit à la cession d’actifs de 8 millions de dollars après impôt. BAIIA ajusté1 Le BAIIA ajusté1 du quatrième trimestre de l’exercice 2022 a totalisé 260 millions de dollars, en baisse de 43 millions de dollars, ou 14,2 %, comparativement à 303 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Nous avons continué d’être confrontés à la hausse des coûts des intrants et de la logistique, comme les matières consommables, l’emballage le transport et le carburant, dans tous nos secteurs en raison des pressions inflationnistes. Les initiatives en matière de prix mises en œuvre n’ont pas suffi à contrer l’effet persistant de l’inflation sur nos coûts, y compris une augmentation de 41 millions de dollars liée aux coûts de transport et de logistique, surtout en Amérique du Nord. Les facteurs du marché aux États-Unis2 ont eu une incidence négative de 19 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison surtout de l’incidence de l’écart négatif2. Dans le Secteur International, la relation entre les prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers et le coût de la matière première, le lait, a eu un effet positif. Les pénuries de main-d’œuvre dans certaines de nos installations, y compris celles causées par le variant Omicron de la COVID-19, et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont exercé de la pression sur notre capacité de répondre à la demande courante, ce qui a eu une incidence négative sur l’efficience et l’absorption des frais fixes. Les incidences positives de la réduction des frais d’administration, tels que les frais de déplacement et les activités promotionnelles, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ont diminué par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La fluctuation des devises par rapport au dollar canadien a eu une incidence défavorable de 12 millions de dollars. Le BAIIA ajusté1 de l’exercice 2022 a totalisé 1,155 milliard de dollars, en baisse de 316 millions de dollars, ou 21,5 %, comparativement à 1,471 milliard de dollars pour l’exercice précédent. Les coûts des intrants et de la logistique, comme les matières consommables, l’emballage, le transport et le carburant, ont augmenté dans toutes nos divisions en raison des pressions inflationnistes. Les initiatives en matière de prix mises en œuvre n’ont pas suffi à contrer l’effet persistant de l’inflation sur nos coûts, y compris une augmentation de 143 millions de dollars liée aux coûts de transport et de logistique, surtout en Amérique du Nord. Dans un marché des produits laitiers volatil, les facteurs du marché aux États-Unis2 ont eu une incidence négative de 118 millions de dollars comparativement à l’exercice précédent, en raison surtout de l’incidence de l’écart négatif2. En revanche, la relation favorable entre les prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers et le coût de la matière première, le lait, a eu une incidence positive dans le Secteur International. Cependant, au cours des six premiers mois de l’exercice 2022, l’incidence de l’exécution des contrats de vente à l’exportation conclus au cours de l’exercice précédent selon des prix des marchandises déprimés a été défavorable. Les pénuries de main-d’œuvre dans certaines de nos installations et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont exercé de la pression sur notre capacité de répondre à la demande courante, ce qui a eu une incidence négative sur l’efficience et l’absorption des frais fixes. L’apport des acquisitions récentes a été positif. Les incidences positives de la réduction des frais d’administration, tels que les frais de déplacement et les activités promotionnelles, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ont diminué par rapport à l’exercice précédent. La fluctuation des devises par rapport au dollar canadien a eu une incidence défavorable de 72 millions de dollars. Amortissements Les amortissements pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 ont totalisé 148 millions de dollars, en hausse de 13 millions de dollars, comparativement à 135 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Pour l’exercice 2022, les amortissements ont totalisé 560 millions de dollars, en hausse de 45 millions de dollars, comparativement à 515 millions de dollars pour l’exercice précédent. Ces hausses étaient essentiellement attribuables aux amortissements additionnels liés aux acquisitions récentes et aux entrées d’immobilisations corporelles, qui ont augmenté le nombre d’actifs amortissables. Perte de valeur des immobilisations incorporelles Pour l’exercice 2022, une charge hors trésorerie pour perte de valeur des immobilisations incorporelles de 58 millions de dollars (43 millions de dollars après impôt) a été comptabilisée. Cette charge comprend un montant de 50 millions de dollars (38 millions de dollars après impôt) au titre des actifs de logiciels, à la suite de la décision de la Société de suspendre la mise en œuvre du PGI au sein de la Division Produits laitiers (Canada) pour au moins trois ans et un montant de 8 millions de dollars (5 millions de dollars après impôt) qui découle de la mise en application d’une décision de l’International Financial Reporting Interpretations Committee concernant l’inscription à l’actif des coûts liés au logiciel infonuagique. Au cours de l’exercice 2021, une charge hors trésorerie pour perte de valeur des immobilisations incorporelles de 19 millions de dollars a été engagée relativement à notre décision de retirer une marque de fromage de notre portefeuille australien. Profit à la cession d’actifs Au cours de l’exercice 2022, la Société a inscrit un profit à la cession d’actifs de 9 millions de dollars (8 millions de dollars après impôt) qui découle principalement de la vente d’une installation dans le Secteur Canada. Coûts d’acquisition et de restructuration Les coûts d’acquisition et de restructuration pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 se composent des coûts de restructuration d’environ 71 millions de dollars (51 millions de dollars après impôt) liés à l’annonce de plusieurs investissements majeurs et des initiatives de consolidation visant à améliorer et à rationaliser notre empreinte de fabrication dans le Secteur USA et le Secteur International, ainsi qu’à nos plans visant à donner en sous-traitance les activités d’entrepôt et de distribution de l’installation de Nuneaton, créant ainsi des occasions de consolidation du réseau dans notre Secteur Europe. Les coûts de restructuration comprennent une charge hors trésorerie pour perte de valeur des immobilisations corporelles de 60 millions de dollars (43 millions de dollars après impôt) et des coûts de séparation de 8 millions de dollars (6 millions de dollars après impôt). Pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent, les coûts d’acquisition et de restructuration de 3 millions de dollars se rapportaient à des droits de timbre liés à une acquisition précédente. Les coûts d’acquisition et de restructuration pour l’exercice 2022 se sont chiffrés à 71 millions de dollars, ce qui comprend les coûts de restructuration de 71 millions de dollars (51 millions de dollars après impôt) décrits précédemment, ainsi que les coûts engagés relativement aux acquisitions récentes qui ont été compensés par un ajustement favorable du prix d’achat relatif à une acquisition réalisée à l’exercice précédent qui s’est chiffré à néant. À l’exercice précédent, les coûts d’acquisition et de restructuration se sont élevés à 3 millions de dollars et comprenaient un profit à la cession d’actifs de 6 millions de dollars (5 millions de dollars après impôt) inscrit au titre de la vente d’une installation fermée dans le Secteur Canada et des coûts additionnels se rapportant à des droits de timbre liés à une acquisition précédente. Charges financières Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 et l’exercice 2022, les charges financières ont totalisé 16 millions de dollars et 70 millions de dollars, respectivement, en baisse de 7 millions de dollars et de 26 millions de dollars, respectivement, du fait, surtout, d’une augmentation du profit lié à l’hyperinflation découlant de l’indexation des actifs et passifs non monétaires en Argentine. Charge d’impôt sur le résultat Le recouvrement d’impôt sur le résultat du quatrième trimestre de l’exercice 2022 a totalisé 12 millions de dollars, comparativement à une charge d’impôt sur le résultat de 39 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La diminution de la charge d’impôt sur le résultat s’explique principalement par le bénéfice imposable moins élevé. Le recouvrement d’impôt sur le résultat du quatrième trimestre de l’exercice 2022 et la charge d’impôt sur le résultat du trimestre correspondant de l’exercice précédent reflètent dans les deux cas l’incidence fiscale des ajustements liés à l’inflation en Argentine et l’incidence de la variation de la composition géographique des bénéfices trimestriels dans les divers territoires où nous exerçons nos activités. La charge d’impôt sur le résultat de l’exercice 2022 a totalisé 131 millions de dollars, représentant un taux d’imposition effectif de 32,3 %, comparativement à 25,8 % pour l’exercice précédent. Le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2022 tient compte de l’augmentation des soldes des passifs d’impôt différé qui rend compte de la promulgation de la loi visant la hausse du taux d’imposition des sociétés au Royaume-Uni en juin 2021, qui est passé de 19 % à 25 % et qui prendra effet le 1er avril 2023. Par conséquent, nous avons engagé une charge d’impôt sur le résultat hors trésorerie non récurrente de 50 millions de dollars. Le taux d’imposition effectif tient également compte de l’augmentation, promulguée en juin 2021, du taux d’imposition des sociétés en Argentine, qui est passé de 25 % à 35 %, de la partie non imposable du profit à la cession d’actifs au Canada et de l’incidence fiscale des ajustements liés à l’inflation en Argentine. Compte non tenu de l’incidence de ces facteurs, le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2022 aurait été de 26,1 %. Le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2021 rend compte du traitement fiscal d’une charge pour perte de valeur des immobilisations incorporelles de 19 millions de dollars et de l’incidence fiscale des ajustements liés à l’inflation en Argentine. Compte non tenu de l’incidence de ces facteurs, le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2021 aurait été de 26,3 %. Le taux d’imposition effectif varie et peut augmenter ou diminuer selon la composition géographique des bénéfices trimestriels et cumulés depuis le début de l’exercice dans les divers territoires dans lesquels nous exerçons nos activités, le montant et la source des bénéfices imposables, les modifications apportées aux lois fiscales et aux taux d’imposition, et la révision des hypothèses et des estimations que nous utilisons pour établir les actifs ou les passifs fiscaux. Bénéfice net ajusté1 Le bénéfice net ajusté1 du quatrième trimestre de l’exercice 2022 a totalisé 108 millions de dollars, en baisse de 16 millions de dollars, ou 12,9 %, comparativement à 124 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette variation s’explique principalement par la diminution du bénéfice net de 66 millions de dollars, comme il est mentionné plus haut, excluant l’augmentation des coûts d’acquisition et de restructuration de 49 millions de dollars après impôt. Pour l’exercice 2022, le bénéfice net ajusté1 a totalisé 485 millions de dollars, en baisse de 230 millions de dollars, ou 32,2 %, comparativement à 715 millions de dollars pour l’exercice précédent. Cette variation s’explique principalement par la diminution du bénéfice net de 352 millions de dollars, comme il est mentionné plus haut, excluant la charge pour perte de valeur des immobilisations incorporelles plus élevée, de 24 millions de dollars après impôt, un profit à la cession d’actifs de 8 millions de dollars après impôt, les coûts de restructuration plus élevés, de 54 millions de dollars après impôt, et une charge hors trésorerie non récurrente de 50 millions de dollars visant à ajuster les soldes des passifs d'impôt différé pour refléter la hausse du taux d’impôt des sociétés au Royaume-Uni. 1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers principaux, selon le cas. 2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion du rapport annuel 2022.

INFORMATION FINANCIÈRE PAR SECTEUR SECTEUR CANADA Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices

clos les 31 mars 2022 2021 2022 2021 Produits 1 055 1 001 4 281 4 135 BAIIA ajusté 117 108 475 447 Marge du BAIIA ajusté 11,1 % 10,8 % 11,1 % 10,8 %

SECTEUR USA Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices

clos les 31 mars 2022 2021 2022 2021 Produits 1 743 1 399 6 409 6 122 BAIIA ajusté 42 93 288 567 Marge du BAIIA ajusté 2,4 % 6,6 % 4,5 % 9,3 %

Principaux facteurs ayant une incidence positive (négative) sur la performance financière Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices

clos les 31 mars 2022 2021 2022 2021 Facteurs du marché aux États-Unis1,2 (19 ) (4 ) (118 ) 57 Taux de change du dollar américain2 – (5 ) (32 ) – 1 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion du rapport annuel 2022.

2 Par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent pour les périodes de trois mois; par rapport à l’exercice précédent pour les exercices clos les 31 mars.

Autres informations pertinentes (en dollars US, sauf le taux de change moyen) Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices

clos les 31 mars 2022 2021 2022 2021 Prix du bloc1 Ouverture 1,980 1,650 1,738 1,330 Clôture 2,250 1,738 2,250 1,738 Moyenne 2,005 1,687 1,793 1,961 Prix du beurre1 Ouverture 2,453 1,420 1,818 1,335 Clôture 2,700 1,818 2,700 1,818 Moyenne 2,692 1,480 2,047 1,498 Prix moyen de la poudre de lactosérum1 0,759 0,517 0,630 0,393 Écart1 (0,253 ) 0,001 (0,137 ) 0,090 Taux de change moyen du dollar américain par rapport au dollar canadien2 1,266 1,268 1,251 1,326 1 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion du rapport annuel 2022.

2 Selon l’information publiée par la Banque du Canada.

SECTEUR INTERNATIONAL Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices

clos les 31 mars

2022 2021 2022 2021 Produits 922 827 3 453 3 221 BAIIA ajusté 62 62 248 305 Marge du BAIIA ajusté 6,7 % 7,5 % 7,2 % 9,5 %

Principaux facteurs ayant une incidence positive (négative) sur la performance financière Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices

clos les 31 mars

2022 2021 2022 2021 Conversion des devises1 (12 ) 3 (43 ) (3 ) 1 Par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent pour les périodes de trois mois; par rapport à l’exercice précédent pour les exercices clos les 31 mars.

SECTEUR EUROPE Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices clos

les 31 mars

2022 2021 2022 2021 Produits 237 211 892 816 BAIIA ajusté 39 40 144 152 Marge du BAIIA ajusté 16,5 % 19,0 % 16,1 % 18,6 %

INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE Exercices 2022 2021 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Produits 3 957 3 901 3 689 3 488 3 438 3 763 3 702 3 391 BAIIA ajusté1 260 322 283 290 303 431 370 367 Marge du BAIIA ajusté1 6,6 % 8,3 % 7,7 % 8,3 % 8,8 % 11,5 % 10,0 % 10,8 % Bénéfice net 37 86 98 53 103 210 171 142 Marge de bénéfice net 0,9 % 2,2 % 2,7 % 1,5 % 3,0 % 5,6 % 4,6 % 4,2 % Bénéfice net ajusté1 108 139 116 122 124 228 184 179 Marge de bénéfice net ajusté1 2,7 % 3,6 % 3,1 % 3,5 % 3,6 % 6,1 % 5,0 % 5,3 % BPA de base 0,09 0,21 0,24 0,13 0,25 0,51 0,42 0,35 BPA dilué 0,09 0,21 0,24 0,13 0,25 0,51 0,42 0,35 BPA ajusté de base1 0,26 0,34 0,28 0,30 0,30 0,56 0,45 0,44 BPA ajusté dilué1 0,26 0,33 0,28 0,29 0,30 0,55 0,45 0,44 1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers principaux, selon le cas.

Principaux facteurs ayant une incidence positive (négative) sur la performance financière Exercices 2022 2021 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Facteurs du marché aux États-Unis1,2 (19 ) (40 ) (17 ) 23 (4 ) 34 4 23 Conversion des devises2,3 (12 ) (18 ) (21 ) (21 ) (2 ) - 4 (4 ) 1 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion du rapport annuel 2022.

2 Reflète l’incidence sur le BAIIA ajusté par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent pour les périodes de trois mois; par rapport à l’exercice précédent pour les exercices clos les 31 mars. Le BAIIA ajusté est un total des mesures sectorielles. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers principaux, selon le cas.

3 La conversion des devises inclut l’effet sur le BAIIA ajusté de la conversion du dollar américain, du dollar australien, de la livre sterling et du peso argentin en dollars canadiens.

Information financière trimestrielle par secteur Exercices 2022 2021 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Produits Canada 1 055 1 112 1 081 1 033 1 001 1 089 1 063 982 USA 1 743 1 627 1 533 1 506 1 399 1 657 1 649 1 417 International 922 919 858 754 827 807 806 781 Europe 237 243 217 195 211 210 184 211 Total 3 957 3 901 3 689 3 488 3 438 3 763 3 702 3 391 Bénéfice net (consolidé) 37 86 98 53 103 210 171 142 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 BAIIA ajusté Canada 117 121 124 113 108 118 117 104 USA 42 83 67 96 93 171 140 163 International 62 85 56 45 62 105 78 60 Europe 39 33 36 36 40 37 35 40 Total1 260 322 283 290 303 431 370 367 1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers principaux, selon le cas.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR Nous présentons nos résultats financiers conformément aux PCGR et nous évaluons généralement notre performance financière à l’aide de mesures financières qui sont établies selon les PCGR. Cependant, le présent rapport de gestion renvoie à certaines mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières qui n’ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR, dont les suivantes. Terme utilisé Définition BAIIA ajusté Bénéfice net avant impôt sur le résultat, charges financières, coûts d’acquisition et de restructuration, profit à la cession d’actifs, perte de valeur des immobilisations incorporelles et amortissements. Bénéfice net ajusté1 Bénéfice net avant la modification du taux d’impôt au Royaume-Uni, coûts d’acquisition et de restructuration, profit à la cession d’actifs, perte de valeur des immobilisations incorporelles et amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises, déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable. Marge du BAIIA ajusté BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits. Marge de bénéfice net ajusté Bénéfice net ajusté exprimé en pourcentage des produits. BPA ajusté de base Bénéfice net ajusté par action ordinaire de base. BPA ajusté dilué Bénéfice net ajusté par action ordinaire dilué. 1 Pour les périodes antérieures, le bénéfice net ajusté comprenait l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises, déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable. À compter du quatrième trimestre de l’exercice 2022, le bénéfice net ajusté exclut l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises, déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable, afin de fournir une mesure plus représentative de la performance de la Société par rapport à son groupe de référence en raison de l’application de diverses méthodes comptables relativement à l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises. Les chiffres des périodes correspondantes incluses dans le rapport de gestion et le présent communiqué ont été ajustés pour refléter la présentation adoptée pour la période à l’étude.

Nous utilisons des mesures et des ratios non conformes aux PCGR pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires leur permettant d’apprécier et d’évaluer notre rendement opérationnel et notre situation financière d’une période à l’autre. Nous sommes d’avis que ces mesures constituent des mesures supplémentaires importantes, puisqu’elles éliminent les éléments qui sont moins représentatifs du rendement de nos activités de base et qui pourraient fausser l’analyse des tendances en ce qui concerne notre rendement opérationnel et notre situation financière. Nous utilisons également des mesures non conformes aux PCGR pour faciliter les comparaisons de la performance financière et opérationnelle d’une période à l’autre, pour préparer les prévisions et les budgets annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des membres de la direction. Nous croyons que ces mesures non conformes aux PCGR, en plus des mesures financières calculées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs d’évaluer les résultats d’exploitation, la performance sous-jacente et les perspectives de la Société de la même manière que la direction. Ces mesures sont présentées à titre complémentaire pour permettre une meilleure compréhension des résultats d’exploitation, mais elles ne remplacent pas les résultats conformes aux PCGR. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n’ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est peu probable qu’elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La façon dont nous calculons ces mesures peut être différente des méthodes employées par d’autres sociétés et, par conséquent, il se peut que notre définition de ces mesures financières non conformes aux PCGR ne soit pas comparable à celle des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. De plus, ces mesures ne doivent pas être considérées en remplacement de l’information financière connexe préparée selon les PCGR. Les composantes de chacune des mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent rapport de gestion et leur classement sont décrits dans la présente section. MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR Une mesure financière non conforme aux PCGR est une mesure financière qui décrit la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie de la Société, excluant un montant qui est inclus, ou incluant un montant qui est exclu, de la composition des mesures financières les plus directement comparables présentées dans les états financiers de la Société. Un ratio non conforme aux PCGR s’entend d’une mesure financière présentée sous la forme d’un ratio, d’une fraction ou d’un pourcentage, ou une représentation similaire, et qui compte au moins une mesure financière non conforme aux PCGR parmi ses composantes. Les descriptions des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR que nous utilisons, de même que les rapprochements avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, sont présentés ci-après, selon le cas. Bénéfice net ajusté et marge de bénéfice net ajusté Nous sommes d’avis que le bénéfice net ajusté et la marge de bénéfice net ajusté fournissent de l’information utile aux investisseurs, puisque cette mesure financière et ce ratio donnent des précisions en ce qui a trait à nos activités en cours en éliminant l’incidence d’éléments non liés à l’exploitation ou hors trésorerie. De plus, nous estimons que pour une société fortement axée sur l’acquisition d’entreprises, le bénéfice net ajusté constitue une mesure plus représentative de la performance de la Société par rapport à son groupe de référence, notamment en raison de l’application de diverses méthodes comptables relativement à l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises. Nous estimons également que le bénéfice net ajusté et la marge de bénéfice net ajusté sont utiles pour les investisseurs, puisqu’ils les aident à repérer les tendances sous-jacentes dans nos activités qui pourraient autrement être cachées par des radiations, des charges, des produits ou des recouvrements susceptibles de varier d’une période à l’autre. Nous sommes d’avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi le bénéfice net ajusté pour évaluer la performance des émetteurs. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont non récurrents. Ces mesures n’ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net ajusté. T4 T3 T2 T1 Exercice

2022 Bénéfice net 37 86 98 53 274 Modification du taux d’imposition au Royaume-Uni2 – – – 50 50 Coûts d’acquisition et de restructuration1 51 – (1 ) 1 51 Profit à la cession d’actifs1 – (8 ) – – (8 ) Perte de valeur des immobilisations incorporelles1 – 43 – – 43 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux 20 18 19 18 75 acquisitions d’entreprises1 Bénéfice net ajusté 108 139 116 122 485 Produits 3 957 3 901 3 689 3 488 15 035 Marge 2,7 % 3,6 % 3,1 % 3,5 % 3,2 % T4 T3 T2 T1 Exercice

2021 Bénéfice net 103 210 171 142 626 Coûts d’acquisition et de restructuration1 2 – (5 ) – (3 ) Perte de valeur des immobilisations incorporelles1 – – – 19 19 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises1 19 18 18 18 73 Bénéfice net ajusté 124 228 184 179 715 Produits 3 438 3 763 3 702 3 391 14 294 Marge 3,6 % 6,1 % 5,0 % 5,3 % 5,0 % 1 Déduction faite de l’impôt sur le résultat.

2 Le 10 juin 2021, la UK Finance Act 2021 est entrée en vigueur, faisant passer le taux d’imposition au Royaume-Uni de 19 % à 25 % avec prise d’effet le 1er avril 2023. Se reporter à la note 15 des états financiers consolidés pour plus de renseignements.

BPA ajusté de base et BPA ajusté dilué Le BPA ajusté de base et le BPA ajusté dilué sont des ratios non conformes aux PCGR et ils n’ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR. Par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La Société définit le BPA ajusté de base et le BPA ajusté dilué comme étant le bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré, de base et dilué, d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails sur le bénéfice net ajusté, se reporter à l’analyse qui figure plus haut dans la section portant sur le bénéfice net ajusté et la marge de bénéfice net ajusté. Nous utilisons le BPA ajusté de base et le BPA ajusté dilué, et sommes d’avis que certains analystes, investisseurs et autres parties intéressées utilisent aussi ces mesures, entre autres, pour évaluer la performance de notre entreprise sans tenir compte de l’incidence de la modification du taux d’imposition au Royaume-Uni, des coûts d’acquisition et de restructuration, du profit à la cession d’actifs, des pertes de valeur des immobilisations incorporelles et de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises. Nous excluons ces éléments, car ils nuisent à la comparabilité de nos résultats financiers et pourraient fausser l’analyse des tendances liées à la performance de l’entreprise. Le BPA ajusté est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à long terme de la direction. TOTAL DES MESURES SECTORIELLES Un total des mesures sectorielles est une mesure financière qui correspond à un total partiel ou au total de deux secteurs à présenter ou plus et qui est présentée dans les notes annexes des états financiers consolidés de Saputo, mais non dans ses états financiers principaux. Le BAIIA ajusté consolidé est un total des mesures sectorielles. Le BAIIA ajusté consolidé correspond au total du BAIIA ajusté des quatre secteurs géographiques. Nous présentons nos activités selon quatre secteurs : Canada, USA, International et Europe. Le Secteur Canada comprend la Division Produits laitiers (Canada). Le Secteur USA comprend la Division Produits laitiers (USA). Le Secteur International comprend la Division Produits laitiers (Australie) et la Division Produits laitiers (Argentine). Le Secteur Europe comprend la Division Produits laitiers (Royaume-Uni). Nous vendons nos produits dans trois segments différents, soit le segment de détail, le segment des services alimentaires, et le segment industriel. BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté Nous sommes d’avis que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté fournissent des informations utiles aux investisseurs, puisqu’il s’agit de mesures couramment utilisées dans le secteur. Ces mesures sont aussi des indicateurs clés de la performance opérationnelle et financière de la Société excluant la variation attribuable aux effets des éléments mentionnés ci-dessous, et ils donnent une indication de la capacité de la Société à concrétiser les occasions de croissance de façon rentable, à financer ses activités courantes et à assurer le service de sa dette à long terme. Le BAIIA ajusté est un indicateur clé du bénéfice auquel a recours la direction aux fins de l’évaluation de la performance de chaque secteur et de la Société dans son ensemble et afin de prendre des décisions relatives à l’affectation des ressources. Nous sommes d’avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi le BAIIA ajusté pour évaluer la performance des émetteurs. Le BAIIA ajusté est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à court terme de la direction. Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté sur une base consolidée. T4 T3 T2 T1 Exercice

2022 Bénéfice net 37 86 98 53 274 Impôt sur le résultat (12 ) 26 31 86 131 Charges financières 16 17 19 18 70 Coûts d’acquisition et de restructuration 71 – (2 ) 2 71 Profit à la cession d’actifs – (9 ) – – (9 ) Perte de valeur des immobilisations incorporelles – 58 – – 58 Amortissements 148 144 137 131 560 BAIIA ajusté 260 322 283 290 1 155 Produits 3 957 3 901 3 689 3 488 15 035 Marge 6,6 % 8,3 % 7,7 % 8,3 % 7,7 % T4 T3 T2 T1 Exercice

2021 Bénéfice net 103 210 171 142 626 Impôt sur le résultat 39 67 57 55 218 Charges financières 23 26 22 25 96 Coûts d’acquisition et de restructuration 3 – (6 ) – (3 ) Perte de valeur des immobilisations incorporelles – – – 19 19 Amortissements 135 128 126 126 515 BAIIA ajusté 303 431 370 367 1 471 Produits 3 438 3 763 3 702 3 391 14 294 Marge 8,8 % 11,5 % 10,0 % 10,8 % 10,3 %

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (en millions de dollars CAD, sauf les données par action) Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars

(non-audité) Pour les exercices

clos les 31 mars

(audité) 2022 2021 2022 2021 Produits 3 957 $ 3 438 $ 15 035 $ 14 294 $ Coûts d’exploitation excluant les amortissements et les coûts de restructuration 3 697 3 135 13 880 12 823 Bénéfice avant impôt sur le résultat, charges financières, coûts d’acquisition et de restructuration, profit à la cession d’actifs, perte de valeur des immobilisations incorporelles et amortissements 260 303 1 155 1 471 Amortissements 148 135 560 515 Perte de valeur des immobilisations incorporelles – – 58 19 Profit à la cession d’actifs – – (9 ) – Coûts d’acquisition et de restructuration 71 3 71 (3 ) Charges financières 16 23 70 96 Bénéfice avant impôt sur le résultat 25 142 405 844 Impôt sur le résultat (12 ) 39 131 218 Bénéfice net 37 $ 103 $ 274 $ 626 $

Bénéfice net par action De base 0,09 $ 0,25 $ 0,66 $ 1,53 $ Dilué 0,09 $ 0,25 $ 0,66 $ 1,52 $ Note : Ces états financiers devraient être lus en parallèle avec nos états financiers consolidés audités et les notes complémentaires, ainsi qu’avec le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 mars 2022, inclus dans le rapport annuel 2022 de la Société. Ces documents peuvent être obtenus sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et dans la section « Investisseurs» du site Web de la Société, à l’adresse www.saputo.com .

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (en millions de dollars CAD) 31 mars 2022 31 mars 2021 ACTIF Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 165 $ 309 $ Débiteurs 1 500 1 217 Stocks 2 503 2 294 Impôt sur le résultat à recevoir 52 35 Frais payés d’avance et autres actifs 75 93 4 295 3 948 Immobilisations corporelles 3 962 3 777 Actifs au titre de droits d’utilisation 475 482 Goodwill 3 188 3 066 Immobilisations incorporelles 1 371 1 517 Autres actifs 362 319 Actifs d’impôt différé 30 14 Total de l’actif 13 683 $ 13 123 $

PASSIF Passifs courants Emprunts bancaires 419 $ 76 $ Créditeurs et charges à payer 1 952 1 641 Impôt sur le résultat à payer 44 54 Tranche courante de la dette à long terme 300 300 Tranche courante des obligations locatives 65 75 2 780 2 146 Dette à long terme 3 075 3 278 Obligations locatives 386 386 Autres passifs 101 116 Passifs d’impôt différé 836 753 Total du passif 7 178 $ 6 679 $

CAPITAUX PROPRES Capital social 1 945 1 807 Réserves 259 375 Bénéfices non distribués 4 301 4 262 Total des capitaux propres 6 505 $ 6 444 $ Total du passif et des capitaux propres 13 683 $ 13 123 $

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (en millions de dollars CAD) Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars

(non-audité)

Pour les exercices

clos les 31 mars

(audité)

2022

2021

2022

2021 Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : Exploitation Bénéfice net 37 $ 103 $ 274 $ 626 $ Ajustements pour : Rémunération à base d’actions – 12 37 36 Charges financières 16 23 70 96 Charge d’impôt sur le résultat (12 ) 39 131 218 Amortissements 148 135 560 515 Perte de valeur des immobilisations incorporelles – – 58 19 Charges de restructuration relatives aux initiatives d’optimisation 68 – 68 – (Profit) à la cession d’immobilisations corporelles – – (12 ) (7 ) (Profit) perte de change sur la dette (3 ) (13 ) (21 ) 45 Quote-part des bénéfices des coentreprises, déduction faite des dividendes reçus et autres (1 ) – 3 (2 ) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation (28 ) (96 ) (252 ) (233 ) Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 225 203 916 1 313 Intérêts et charges financières payés (22 ) (21 ) (117 ) (112 ) Impôt sur le résultat payé (19 ) (31 ) (106 ) (123 ) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation 184 $ 151 $ 693 $ 1 078 $

Investissement Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise 2 – (371 ) – Entrées d’immobilisations corporelles (207 ) (145 ) (453 ) (380 ) Entrées d’immobilisations incorporelles (7 ) (18 ) (45 ) (54 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 51 5 70 47 Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement (161 ) $ (158 ) $ (799 ) $ (387 ) $

Financement Emprunts bancaires 21 (120 ) 356 (444 ) Produit de l’émission de la dette à long terme – 34 306 1 084 Remboursement de la dette à long terme (1 ) (1 ) (487 ) (1 093 ) Remboursement d’obligations locatives (18 ) (21 ) (80 ) (80 ) Produit net de l’émission de capital social 16 20 42 33 Paiement de dividendes (50 ) (102 ) (209 ) (205 ) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (32 ) $ (190 ) $ (72 ) $ (705 ) $

Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(9

)

(197

)

(178

)

(14

) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 163 506 309 319 Incidence de l’inflation 12 5 39 16 Incidence des variations de taux de change (1 ) (5 ) (5 ) (12 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 165 $ 309 $ 165 $ 309 $

