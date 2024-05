Lino A. Saputo assumera les fonctions de président exécutif du conseil d’administration en quittant son poste de président et chef de la direction; Carl Colizza, président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord), deviendra président et chef de la direction de Saputo inc.

MONTRÉAL, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (nous, « Saputo » ou « la Société »), l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, a annoncé aujourd’hui son plan de relève à la haute direction. Lino A. Saputo, président du conseil d’administration, président et chef de la direction, a indiqué au conseil d’administration son intention de passer du rôle de président et chef de la direction à celui de président exécutif du conseil d’administration. À ce titre, M. Saputo continuera de superviser le développement stratégique de la Société afin de favoriser la création de valeur. La transition prendra effet le 9 août 2024, date de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société.



Dans le cadre de cette transition, le conseil d’administration est heureux d’annoncer la nomination de Carl Colizza, actuellement président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord), au poste de président et chef de la direction de Saputo inc. Depuis qu’il s’est joint à Saputo en 1998, M. Colizza a occupé des postes de direction clés dans les domaines de l’ingénierie, de l’exploitation, du développement des affaires et de la stratégie. Il a été nommé président et chef de l’exploitation de la Division Produits laitiers (Canada) en 2015, avant de devenir président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord) en 2019. Son attachement aux valeurs fondamentales de Saputo et ses solides états de service font de lui le candidat idéal pour amener la Société à entamer le prochain chapitre de sa croissance et de l’innovation.

« Alors que je passerai au poste de président exécutif du conseil d’administration, mon rôle sera davantage axé sur la supervision stratégique, tout en continuant de promouvoir la vision et les valeurs de Saputo et de soutenir l’équipe de direction. En tant que principal actionnaire de la Société, Jolina Capital a un engagement durable envers Saputo et nous appuyons pleinement la nomination de Carl à titre de président et chef de la direction », a déclaré M. Saputo. « Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et je continuerai avec grand plaisir à soutenir Carl et toute l’équipe de Saputo pour qu’ils connaissent encore plus de succès dans les années à venir. Carl est un chef d’entreprise extraordinaire qui est très respecté dans notre industrie et qui a de solides antécédents en matière de direction d’équipes mondiales. Il a des racines profondes au sein de Saputo et a joué un rôle crucial dans l’élaboration de notre stratégie et l’amélioration de nos activités. »

Carl Colizza, président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord), a déclaré : « C’est un honneur pour moi de diriger Saputo et notre équipe talentueuse, avec l’appui de Lino, pour poursuivre l’œuvre des sept dernières décennies. Depuis plus de 25 ans, j’ai le privilège de travailler aux côtés de Lino, dont l’engagement envers la culture de Saputo, nos employés et les communautés que nous servons est vraiment extraordinaire. Je suis très heureux de pouvoir continuer à faire progresser les activités de Saputo et de saisir les occasions incroyables qui s’offrent à nous. »

À la suite de la transition, M. Colizza continuera d’exercer les fonctions de président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord) pour le moment. Anthony Fata demeurera administrateur en chef indépendant.

Renseignements biographiques

Carl Colizza est titulaire d’un baccalauréat en génie chimique de l’Université McGill. Depuis son arrivée chez Saputo en 1998 en tant qu’ingénieur, il a occupé plusieurs postes à la haute direction de la Division Produits laitiers (Canada). En 2002, il a été nommé au poste de directeur, Ingénierie. Puis, en 2007, il est devenu vice-président, Ingénierie et Affaires environnementales. En 2009, il a été nommé au poste de vice-président principal, Opérations, et en 2014, à celui de vice-président principal, Développement des affaires. En 2015, il est devenu président et chef de l’exploitation, Division Produits laitiers (Canada), et en 2018, il a également pris la direction de la Division Produits laitiers (Argentine). En 2019, il a été nommé président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord). En plus de ces responsabilités, il a pris la direction par intérim de la Division Aliments laitiers (USA) au début de 2020, puis le poste de président et chef de l’exploitation pour la Division Produits laitiers (USA) unifiée d’août 2020 à novembre 2021, et de juin 2022 à mars 2023.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de fromages et de breuvages à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

