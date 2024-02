(Alliance News) - A la mi-séance ce mardi, les principaux indices européens sont restés dans la zone baissière, en attendant la publication des dernières données sur l'inflation américaine cet après-midi, qui donneront des indications sur les prochaines mesures de politique monétaire de la Fed.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le rouge de 0,4% à 31 344,84, le Mid-Cap abandonnait 0,7% à 45 246,80, le Small-Cap laissait 0,1% à 27 497,40, et l'Italie Growth était dans le rouge de 01% à 8 116,94.

En Europe, le CAC 40 à Paris est dans le rouge de 0,3 %, le FTSE 100 de Londres abandonne 0,2 %, tandis que le DAX 40 de Francfort est dans le rouge de 0,5 %.

Parmi les quelques rapports macroéconomiques de la matinée, l'indicateur ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne publié mardi a augmenté pour le septième mois consécutif à plus 19,9 en février, atteignant son plus haut niveau en un an et dépassant les attentes du marché de 17,5, au milieu des espoirs que les principales banques centrales commenceront à réduire les taux d'intérêt cette année.

L'indicateur ZEW du sentiment économique pour la zone euro, d'autre part, a augmenté de 2,3 points pour atteindre 25 en février, son plus haut niveau depuis un an et dépassant les attentes du marché qui étaient de 20,1.

Sur le Mib, Pirelli & C est resté en tête à l'ouverture et a progressé de 2,7%. Hera, Eni et Saipem se sont également bien comportés, gagnant respectivement 1,3 %, 1,2 % et 0,8 %.

Snam a fait marche arrière et a gagné 0,6 % après avoir ouvert en baisse de 0,1 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait réalisé avec succès une émission obligataire à deux tranches - d'un montant total de 1,50 milliard d'euros - conformément au cadre de financement durable publié ces derniers jours, avec l'avis de la deuxième partie d'ISS Corporate.

Banca Monte dei Paschi di Siena est en hausse de 0,7 %, tandis que BPER Banca, en hausse de 0,6 %, et Intesa Sanpaolo, en hausse de 0,2 %, résistent également à la minorité haussière.

Banco BPM reste en queue de peloton, en baisse de 1,7%. Elle a annoncé jeudi qu'elle avait terminé l'année 2023 avec un bénéfice net de 1,26 milliard d'euros, en hausse de 85 % par rapport aux 685 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

Au cours du seul quatrième trimestre, la banque a enregistré un bénéfice net de 321,1 millions d'euros, contre 319,0 millions d'euros au trimestre précédent.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté à 3,29 milliards d'EUR, contre 2,31 milliards d'EUR un an plus tôt, tandis que pour le seul quatrième trimestre, ils ont atteint 867,7 millions d'EUR, stables sur une base séquentielle.

Le ratio CET 1 de la banque s'élève à 14,2 %, contre 12,8 % au 31 décembre 2022.

Sur le segment des cadets, le Groupe Intercos est en tête, avec une hausse de 4,8 %, suivi par Industrie De Nora, en hausse de 2,8 %. Webuild ferme le podium, dans le vert de 2,2 %.

Saras reste dans le rouge de 0,4% après avoir annoncé que Massimo Moratti Sapa de Massimo Moratti, Angel Capital Management Spa et Stella Holding Spa, et Vitol BV, une société néerlandaise, ont conclu un accord de vente et d'achat en vertu duquel la famille Moratti a accepté de vendre des actions de Saras, représentant environ 35% du capital social de la société, à Vitol au prix de 1,75 EUR par action. Le prix par action implique une capitalisation de Saras d'environ 1,7 milliard d'euros.

Tod's a cédé 0,1% après une hausse d'environ 18% à la clôture de lundi, après que la société et L Catterton aient annoncé samedi que les actionnaires majoritaires de la société italienne cotée - Diego et Andrea Della Valle à travers leurs véhicules - avaient signé un accord-cadre avec Crown Bidco pour que ce dernier achète 11,9 millions d'actions à 43,00 euros chacune, représentant 46% du capital social, en vue d'un retrait de la cote de la bourse italienne. Le capital social de Crown Bidco est entièrement détenu par LC10 International AIV, un fonds géré par des affiliés de L Catterton Management, né d'un partenariat entre Catterton et LVMH.

Credito Emiliano laisse 0,1 % sur le parterre après avoir annoncé jeudi avoir clôturé l'année 2023 avec un bénéfice net de 562,1 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice net de 326,1 millions d'euros en 2022.

La forte hausse du bénéfice net a incité le conseil d'administration de la banque à proposer la distribution d'un dividende doublé annualisé de 0,65 EUR, contre 0,33 EUR versé l'an dernier.

Le bénéfice avant impôt s'est amélioré, passant de 475,2 millions d'euros à 825,1 millions d'euros, tandis que le bénéfice des opérations financières et d'assurance a augmenté de 1,4 million d'euros à 1,8 million d'euros.

Parmi les petites capitalisations, Edison a grimpé de 4,3% après avoir annoncé mardi avoir clôturé l'année 2023 avec un bénéfice de 515 millions d'euros contre 151 millions d'euros enregistrés en 2022, grevé par un taux d'imposition de 74% en raison de l'effet de l'application des décrets sur les "surprofits".

L'Ebitda s'est élevé à 1,80 milliard d'EUR, un chiffre "record" en hausse de 71 % par rapport à 1,05 milliard d'EUR en 2022.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 18,43 milliards d'euros, contre 30,30 milliards d'euros l'année précédente. Selon la société, cette baisse est imputable, en particulier, aux activités gazières, en raison de l'évolution du scénario de prix et de la contraction des volumes de vente, et aux activités électriques, dont les revenus ont baissé de 16 % à 8,34 milliards d'euros, principalement en raison de la baisse de la production thermoélectrique, qui a diminué de 9,3 %.

Antares Vision et Tessellis ont également enregistré de bonnes performances, en hausse de 5,2 %.

Banca Sistema a baissé de 1,7 %. Le conseil d'administration a approuvé vendredi les états financiers consolidés au 31 décembre, qui se soldent par un bénéfice net de 16,5 millions d'euros, contre 22,0 millions d'euros en 2022. Les revenus nets d'intérêts, à 67,0 millions d'EUR, ont baissé de 22 % par rapport à l'année précédente.

Parmi les PME, Alfonsino a grimpé de 8,7 % après avoir annoncé mardi l'achèvement de l'intégration de sa plateforme propriétaire Rushers dans son modèle d'affaires.

Seule AATech a fait mieux, progressant de 10 %.

Comal - dans le rouge de 1,1% - a annoncé lundi qu'elle avait signé un contrat d'une valeur d'environ 27,5 millions d'euros avec une importante société énergétique italienne pour la fourniture clé en main, sur une base EPC-M, d'une centrale photovoltaïque dans le sud de l'Italie. Le contrat comprend également la vente du suiveur "SUN HUNTER", un produit exclusif conçu et fabriqué par Comal dans son usine de Montalto di Castro.

Almawave - en baisse de 0,7 % - a annoncé lundi qu'elle avait obtenu des "certifications prestigieuses liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle" dans le secteur de la santé, un secteur "qui exige une conformité stricte avec les normes des autorités". Almawave, au cours des deux dernières années, a travaillé à l'obtention de deux certifications prestigieuses dans le domaine de la santé - délivrées par l'organisme certificateur DNV -, synonymes d'autorité et de qualité de l'offre, a-t-elle indiqué dans une note.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,3 % à 38 797,38, le Nasdaq a terminé en baisse de 0,4 % à 15 942,55, tandis que le S&P 500 a clôturé dans le rouge fractionné à 5 021,84.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0772 USD contre 1,0776 USD à la clôture des marchés européens lundi, tandis que la livre sterling valait 1,2666 USD contre 1,2628 USD lundi soir.

Le baril de Brent valait 82,87 dollars contre 81,73 dollars à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 027,44 USD l'once contre 2 016,30 USD l'once hier soir.

L'agenda de mardi comprend à 1430 CET, en provenance des Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation tandis qu'à 2230 CET ce sera le tour des stocks hebdomadaires de pétrole.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.